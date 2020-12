Movistar élargit son catalogue de Living Apps, les applications incluses dans sa plate-forme de télévision, pour ajouter une chaîne «Shopping». De là, il sera possible d’acheter toutes sortes de produits: les magasins auront la possibilité d’emmener leur vitrine virtuellement jusqu’au décodeur.

Les Living Apps sont une sorte de applications intégrées au décodeur Movistar + UHD Grâce à laquelle le client peut accéder à différentes fonctions directement à partir de la télécommande. Movistar disposait jusqu’à présent d’applications pour écouter de la musique, contrôler l’alarme Prosegur ou le WiFi de l’opérateur, mais les possibilités ne s’arrêteront pas là: les utilisateurs auront accès à un plateforme de commerce électronique intégrée à la télévision et avec sa propre passerelle de paiement.

Achetez et payez les produits directement depuis le décodeur

La nouvelle plate-forme «tv-commerce» est désormais prête à atteindre tous les clients Movistar + disposant du décodeur UHD (ou UHD Smart WiFi). Ils doivent le rechercher en passant d’abord par l’onglet ‘Applications, dans le menu Démarrer de Movistar +. Les achats sont situés dans une section portant le même nom.

Les entreprises intéressées peuvent présenter leurs produits sous la forme d’une vitrine virtuelle. Une fois qu’il a sa propre application, le client Movistar peut parcourir le magasin pour voir tous les articles disponibles. Et vous pouvez les acheter à partir de là depuis Movistar a également intégré une passerelle d’achat, en collaboration avec CaixaBank.

L’expérience de magasinage promet d’être simple, confortable et sûre. Movistar et CaixaBank ont ​​intégré un système de vérification en deux étapes: une fois que le client est convaincu du produit, il doit saisir son code PIN d’achat depuis la télécommande du décodeur; Movistar enverra un code de confirmation à l’application My Movistar; et à partir de là, le processus sera terminé pour que le produit soit finalement payé.

Le processus d’achat sera effectué par une vérification en deux étapes: avec le code PIN de paiement et via l’application Mi Movistar

Movistar veille à déployer progressivement le canal ‘Achats’ jusqu’à atteindre 1,3 million de foyers qui ont un décodeur UHD ou UHD Smart WiFi; plus des frais de fusion. Les magasins ajouteront également leurs applications progressivement.

