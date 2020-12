OPPO se réchauffe pour sa prochaine grande présentation de téléphones mobiles, une présentation qui devrait servir à donner à son catalogue de produits un nouveau leader car tout indique, des rumeurs aux fuites, que le prochain OPPO Find X3 approche à grands pas. Et la preuve en est qu’Evan Blass, un fuiteur technologique renommé, vient de presque complètement vidé le prochain OPPO Find X3 Pro.

Si l’on regarde les générations passées, la chose logique est que l’on assiste à l’arrivée de plusieurs modèles dans la série Find X3. Non seulement celui qui devrait en devenir l’axe, l’OPPO Find X3, mais aussi au moins un modèle Lite et celui déjà mentionné, l’OPPO Find X3 Pro.Et au vu des caractéristiques mises sur la table, il semble Que nous aurons un haut de gamme à pleine puissance de multiples façons.

Avec le Snapdragon 888 par drapeau

L’OPPO Find X2 Pro que nous analysons à Xataka

Comme nous l’avons dit, Evan Blass a pratiquement fait exploser l’OPPO Find X3 Pro et l’a placé sur la table, devant nous. Et l’une des premières fonctionnalités que nous voyons est son processeur. Nous n’en attendions pas moins d’un Snapdragon 888 5G nouvellement créé et le voici, cependant les souvenirs qui l’accompagnent n’ont pas été révélés. En regardant les générations précédentes, nous prévoyons au moins 12 Go de base, et peut-être des modèles plus puissants avec 16 Go pour cette année.

Le modèle, qui pour l’instant reçoit le nom de code Fussi, portera un grand écran de 6,7 pouces avec résolution QHD +, atteignant 3216 x 1440 pixels et offrant une densité de 525 pixels par pouce. On ne sait pas s’il s’agira de LCD ou d’OLED, même si on attend ce dernier, mais on sait qu’il aura un taux de rafraîchissement de 120Hz et pourra le moduler en blocs de 10Hz, en fonction du contenu sur l’écran.

Après cette fuite, seuls les souvenirs, la caméra frontale et, bien sûr, le prix resteraient à révéler.

Pour les caméras, nous aurons deux capteurs de 50 mégapixels signés Sony (IMX766) formant une paire. Le premier aura un objectif grand angle et le second aura un objectif super grand angle. En plus de ce couple, l’OPPO Find X3 Pro montera un téléobjectif de 13 mégapixels avec deux grossissements optiques, et un autre appareil photo de plus de 3 mégapixels avec un objectif pour la photographie macro. Ce dernier appareil photo pourrait offrir 25 augmentations, devenant une sorte de microscope cousu au téléphone, même si on verra exactement en quoi il consiste lors de sa présentation.

L’OPPO Find X3 Pro arrivera également avec une batterie de 4500 mAh double avec charge rapide de 65 W et poids de 190 grammes. Le corps, de 8 millimètres d’épaisseur, aura du verre et de la céramique et devrait arriver en noir et en bleu. Le mobile proposera Android 11 sous ColorOS 11 et disposera des puces 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2 et FNC. La date de présentation est inconnue pour le moment, mais il semble qu’il ne faudra pas longtemps pour connaître la série Find X3 d’OPPO, y compris ce Find X3 Pro récemment divulgué.

OPPO Find X3 Pro, les spécifications techniques divulguées

OPPO Trouver X3 Pro

écran

6,7 pouces

Rapport 20: 9

QHD + à 3216 x 1440

Rafraîchir à 120 Hz

Rafraîchissement dynamique

Processeur

Snapdragon 888 à 2,84 GHz

GPU Adreno 660

Versions

–

Batterie

4 500 mAh

Charge rapide de 65 W

Caméras frontales

–

Caméras arrière

Principal: 50 mégapixels IMX766

Super grand angle: 50 mégapixels IMX766

Téléphone: 13 mégapixels 2X

Macro: 3 mégapixels 25X

Dimensions et poids

8 millimètres d’épaisseur

190 grammes

Connectivité

5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

USB type C

Système opératif

Android 11

ColorOS 11

Via | Evan Blass

