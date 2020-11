La famille Reno d’OPPO a accueilli sa quatrième génération il y a quelques mois. Les Reno4 et Reno4 Pro sont apparus en juin, et en septembre, nous avons assisté à l’atterrissage du modèle le plus basique, le Reno4 Z. Mais il semble que le constructeur oriental n’ait pas beaucoup l’intention de laisser la famille se reposer et prépare déjà de nouveaux ajouts.

La cinquième génération jouerait, dans sa partie centrale, par un OPPO Reno5 dont l’arrivée semble assez proche dans le temps, puisque ses caractéristiques commencent déjà à filtrer de manière plus continue. Cette fois avec une particularité puisque nous avons pu voir jusqu’à deux processeurs différents dans des fuites quasi parallèles.

Un ou deux téléphones Reno5 ont fui

Alors que la famille Reno4 était monopolisée par le Snapdragon 720G de milieu de gamme, tout indique que la cinquième génération du Reno5 arrivera en faisant un pas en avant en puissance. Dans les dernières fuites, le modèle a été traqué sans discernement le Snapdragon 765G et le Dimensity 1000+.

Deux processeurs qui, en plus de maintenir l’engagement de la firme envers la 5G, prendraient un peu plus la puissance des terminaux, transformant ces Reno5 en appareils de milieu de gamme haut de gamme ou super milieu de gamme. À un pas du haut de gamme, sans toutefois y toucher. À moins qu’un modèle supplémentaire ne soit confirmé avec le Snapdragon 865, qui a également fait l’objet d’une fuite dans le passé.

Le Reno5 et le Reno5 Pro auraient pu fuir simultanément

Apparemment, le Reno5 avec Snapdragon 765G et le modèle avec le cerveau MediaTek porterait 8 Go de RAM et Android 11. Il est possible, en passant, que nous ne parlions pas de deux téléphones identiques mais avec des cerveaux différents pour des régions distinctes, mais des fuites du Reno5 et du Reno5 Pro, mais nous devons encore le confirmer.

D’autres fonctionnalités divulguées sur le Reno5 nous parlent d’un écran OLED de 6,43 pouces, de 4300 mAh avec charge rapide de 65 W dans la section batterie et une caméra arrière quadruple. Plus précisément, un avec 64 mégapixels à l’avant, 8 mégapixels avec un objectif super grand angle et deux autres appareils photo 2 mégapixels pour fermer la procession, peut-être avec des capteurs macro et monochromes. Le lancement est prévu entre les mois de décembre et janvier donc il faudra être vigilant.

