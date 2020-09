Avoir accès à Internet est devenu une nécessité pour beaucoup: dans un monde de plus en plus avancé, en effet, effectuer des tâches via smartphone, ordinateur ou tablette est monnaie courante, il suffit de penser au travail agile de plus en plus répandu. Être loin de chez soi et ne pas avoir de connexion de données peut donc représenter un problème considérable pour beaucoup: précisément pour cette raison, l’État a décidé de donner à tous les citoyens et non la possibilité concrète d’accéder au monde en ligne même en dehors du murs domestiques.

Le naissant Réseau WiFi sur une base nationale permet, comme prévu, de toujours rester connecté même sans forfait payant puisque son utilisation est libre et particulièrement illimité.

WiFi et Internet dans toute l’Italie: c’est ainsi que fonctionne le projet

Nommé « Piazza WiFi Italie« , Le projet qui élargit l’horizon de l’internet aux citoyens et aux touristes existe depuis plus d’un an: avec une participation active des communes, pouvoir aujourd’hui profiter de l’accès WiFi où que l’on soit est possible.

Grâce à une carte, toujours mise à jour en temps réel, il est facile de connaître les stations actives à proximité de chez vous ou à proximité de l’endroit où vous partirez en vacances.

Merci à l’application (Android | iOS) créé ad hoc, puis, se connecter au réseau sera un jeu d’enfant: la première fois que cette opération sera poursuivie il faudra faire une véritable inscription, tandis que pour les fois suivantes il suffira de saisir les données requis en deux étapes simples.

Pour connaître tous les détails sur ce réseau internet, c’est le portail officiel du projet.