Les orchidées sont peut-être les fleurs les plus cosmopolites du monde, à la fois pour la diversité des couleurs et pour la variété des connotations que les gens leur donnent. Mais il semble que le riz noir ne manque jamais. Et c’est cela, un groupe de botanistes du Royaume-Uni, nommé Gastrodia agnicellus, l’un des 156 nouvelles espèces de plantes, fleurs et champignons découvert en 2020, comme «ll’orchidée la plus laide du monde “. Comment taché!

Et est-ce que, contrairement aux élégantes tiges florales que nous connaissons tous, cette nouvelle espèce, découverte dans les forêts de Madagascar, atteint à peine le onze centimètres de longueur et selon les scientifiques, produit des fleurs “Petit, marron et assez moche”, Cela avait l’air assez exotique, il était donc facile pour eux de lui trouver un nom.

Cependant, “ l’orchidée la plus laide du monde ” a également été sélectionnée par l’équipe du “ Royal Botanical Garden ” et scientifiques du monde entier, comme l’un des 10 découvertes les plus importantes de l’année. Et c’est que cette fleur, classée comme consommateur primaire au sein de la chaîne trophique, depuis cela dépend des champignons pour sa nutrition, il manque de feuilles et n’en a pas tissu photosynthétique.

Outre “ l’orchidée la plus laide du monde ”, un tiers des nouvelles espèces de fleurs et de champignons découvertes en 2020, sont famille d’orchidées. 19 d’entre eux ont été découverts en Nouvelle-Guinée, région atypique pour leur reproduction en raison du climat extrêmement chaud. Cependant, Gastrodia agnicellus partage heureusement les mêmes propriétés pollinisatrices que ses cousins. Après la pollinisation, les tiges poussent et retiennent les fruits au-dessus du sol de la forêt afin que les graines poussiéreuses puissent être mieux dispersées.

Nouvelles espèces

“La plupart des gens pensent que les orchidées sont voyantes, vibrantes et belles, mais Gastrodia agnicellus – comme ils l’ont nommé l’orchidée la plus laide du monde -, qui vient d’être nommée cette année dans une forêt de Madagascar, est le contraire”, a déclaré dans un communiqué le biologiste Martín Cheek, membre du jardin botanique anglais.

Cependant, la communauté de botanistes de classe mondiale, réunie à Londres pour classer les nouvelles espèces de plantes, fleurs et champignons découvertes en 2020, a également sélectionné leur propre top dix, en fonction de leur particularité, a assuré qu’elles représentaient la «variété étonnante de nouvelles espèces nommées chaque année et mettent en évidence l’incroyable diversité d’espèces encore à trouver et à documenter ».

Tiganophyton karasense

Parmi les autres découvertes officiellement nommées cette année se trouve un arbuste étrange trouvé dans le sud Namibie en 2010. Les botanistes n’ont pu localiser cet arbuste dans aucun genre connu, ils ont donc contacté l’expert moléculaire de Kew Felix Forest et son équipe pour une analyse, constatant qu’il ne s’agissait pas simplement d’un nouvelle espèce, mais aussi un nouveau sexe et nouvelle famille.

Broméliacées brésiliennes

Les botanistes brésiliens Pablo Hendrigo Alves de Melo, Gabriel Mendes Marcusso, ainsi que l’anglais Alex Monro, ont trouvé cette fleur impressionnante et colorée sur une falaise calcaire à l’ombre d’une forêt du centre du Brésil, la nommant Acanthostachys calcicola, ce qui signifie «poussant sur du calcaire». Les scientifiques pensent que la plante, qui appartient à la même famille que l’ananas, est pollinisée par les colibris.

Or bleu

Diplycosia puradyatmikai, est un arbuste apparenté aux myrtilles, découvert cette année en Nouvelle Guinée, par un groupe de scientifiques indonésiens. La plante 1,5 mètre de haut Il pousse sur les pentes supérieures du plus haut sommet d’Asie du Sud-Est, le mont Jaya, qui culmine à près de 5000 m, près du mplus grande ina d’or le monde, Grasberg. Son habitat est la forêt de montagne rabougrie, riche en plantes de la famille des rhododendrons.

Aloès de Madagascar

Les scientifiques de Kew à Madagascar cette année n’ont pas trouvé un mais deux nouvelles espèces des plantes succulentes de la sous-espèce Aloe. La particularité est qu’au lieu de les trouver dans des espaces ouverts où ils profitent généralement du soleil, les nouveaux. Aloe vatovavensis et Aloe rakotonasoloi, ont été trouvés dans la forêt.

H. schizopetalus

Cette fleur exotique aux pétales rouges et irréguliers, n’a été découverte ni plus ni moins que sur Internet par l’Australien Lex Thomson, qui étudiait photos en ligne de spécimens d’herbier historiques dans une seule application. Il a reconnu que ces spécimens avaient plusieurs caractéristiques importantes jamais vues auparavant dans l’espèce similaire bien connue et largement cultivée H. schizopetalus trouvée dans le sud-est du Kenya.

Bien que chaque année, ils sont nommés autour de 2000 plantes, les nouvelles espèces de plantes, fleurs et champignons découvertes ne sont publiées que une fois par an, Le grand gagnant étant la plus grande orchidée du monde, qui sera sûrement la plus appréciée des fleuristes.