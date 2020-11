L’une des choses qui unit les fans du anime et manga C’est le bon sens de l’humour et la fraternité que peuvent avoir les adeptes d’une série, mais finalement le talent artistique des fans nous surprend, à l’image de ce changement entre Cell et Freezer. Certains nous font sourire comme ce fan art où Lord Beerus de Dragon Ball, est converti en Dieu de la construction.

Dieu de la construction Beerus. J’ai eu cette idée au travail et je me suis précipité à la maison pour la tirer de dbz

Ce curieux personnage introduit dans Dragonballz la bataille des dieux, c’est lui Dieu de la destruction dans l’Univers 7, il s’inspire d’une race de chat et dans ce fan art il abandonne les vêtements extravagants avec lesquels on le voit dans Dragon Ball, pour le rendre plus convivial. Ici, nous le voyons porter un casque et un gilet de sécurité comme contrepartie humoristique étant le Dieu de la construction.

Dans le dessin, il maintient les traits félins et nous le voyons dans un contexte urbain mais sans aucun doute la meilleure chose est la grande attitude que ce constructeur maintenant nous donne après l’avoir vu au combat.

