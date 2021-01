La dernière grande scène de la deuxième saison de The Mandalorian montre Luke avec Grogu dans ses bras et R2D2 à ses pieds. Prêt à partir pour un long voyage d’apprentissage. Après avoir parcouru la galaxie à la recherche d’un Jedi, Mando a rencontré précisément l’héritier de Maître Yoda et une longue tradition remontant à des millions d’années.

Mais qu’arrivera-t-il à Grogu? Au-delà de la connaissance de l’avenir du Temple Jedi dirigé par Luke et que son neveu Ben Solo est destiné à détruire, une chose est claire: la petite pupille du Mandalorien est sur le point de continuez votre formation dans une tradition qui fait partie de la colonne vertébrale de Star Wars.

L’Ordre Jedi est très important pour la saga Star Wars, cette organisation mérite donc d’être analysée.

Est-ce un ordre avec les caractéristiques d’une secte religieuse monastique vouée à suivre la volonté de la Force? Ou d’une armée disciplinée qui utilise La Force comme moyen d’exprimer le pouvoir, l’ordre et la droiture? Entre les deux, les Jedi ils étaient l’un des protagonistes les plus importants du jeu de puissance dans la galaxie avant l’arrivée de l’Empire. Et bien qu’en théorie ils ne fassent partie d’aucun gouvernement, ils ont travaillé aux côtés de la République Galactique pour affronter son côté obscur: les Sith.

Un voyage à travers une histoire aussi vieille que le temps

Comme George Lucas l’a déjà admis à plus d’une occasion, ses chevaliers Jedi sont la purification d’une série de symboles de puissance, d’intégrité et de force. Dont l’origine Il provient de plusieurs mythologies et lieux historiques différents.

De la dignité et de l’honneur typiques des samouraïs aux préceptes religieux et à l’investiture des Templiers. Les Jedi représentent l’équilibre du bien et du mal dans un univers.

Lucas a pris ses connaissances en anthropologie et a soigneusement analysé comment s’assurer que dans cette galaxie il pourrait y avoir un fil conducteur de croyances sur quelque chose de transcendantal. Il ne s’agissait pas d’analyser quelque chose de précisément religieux, mais de construire une version de la morale qui pourrait être acceptée par tous. Et il y parvient.

Un processus de création

LucasFilm

Les Chevaliers Jedi sont à certains égards la chose la plus proche du religieux dans une franchise aux fortes racines philosophiques. L’Ordre Jedi avait une hiérarchie complexe pleine de règles obscures établies et maintenues sur des dizaines de milliers d’années. Les disputes sur ces sujets sacrés étaient assez graves et résolu principalement par le Haut Conseil Jedi.

Si les décisions prises par consensus ont été généralement respectées, il y a toujours eu une opposition minime à la manière d’analyser les questions de pouvoir et ses relations avec les niveaux de l’administration générale.

Ces petites fissures ont produit des abandons occasionnels. En fait, l’une des divisions les plus notoires avec le Haut Conseil Jedi était celle avec Anakin Skywalker. Lorsqu’il s’est vu refuser le titre de Maître Jedi en rejoignant le Conseil, ce qui l’a finalement conduit vers le côté obscur et la ruine de tout l’Ordre.

Le débat autour de son comportement, son incapacité à contrôler ses émotions et la forte possibilité que la Force en lui finisse par être corrompue par son tempérament, a conduit le conseil à prendre une décision concrète. Quelque chose qui a déchaîné la colère d’Anakin et a donné à Palpatine l’occasion de comploter contre l’Ordre.

Deux Jedi, deux pouvoirs différents

Au cours des événements racontés par les préquelles, Yoda détenait le titre de Grand Maître Jedi. C’était l’un des deux postes les plus importants de l’organisation, avec le Maître de l’Ordre, occupé par Mace Windu dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme et Star Wars: Episode II – L’attaque des clones.

C’étaient deux positions de pouvoir bien différenciées qui permettaient de maintenir une certaine structure de débat dynamique dans l’ordre. Tandis que le Maître de l’Ordre dirigeait le Haut Conseil Jedi, le Grand Maître assurait la direction de l’Ordre dans son ensemble. En outre, Le Grand Maître a contribué à l’éducation des jeunes, vraisemblablement comme une démonstration d’humilité et comme une manière d’apprécier les nouvelles générations de Jedi.

Qui pourrait détenir le titre de Grand Maître? Selon Star Wars Legends, il y avait plusieurs façons d’accéder au poste. Le premier et le plus évident est un jugement subjectif concernant la sagesse de celui qui postule, en plus de son contrôle de la Force et de sa manière d’assimiler les enseignements. Si nous prenons Yoda comme exemple, nous pourrions en déduire qu’en tant que Jedi, il était considéré comme exceptionnellement astucieux par ses pairs, même des centaines d’années avant la période de sa vie décrite dans les films.

Les Jedi et l’avenir …

Les titres ne vont pas plus loin. Comme en témoigne sa formation de Luke Skywalker sur Dagobah, la capacité de Yoda à exercer une influence considérable a survécu à toute large reconnaissance en tant que Grand Maître, et même à l’ordre Jedi lui-même. En d’autres termes, la sagesse de Yoda en tant que maître n’est pas il avait besoin de conseils pour devenir une figure pertinente.

Luke est-il un maître Jedi? En fait, c’est le cas, même sans conseil qui puisse le nommer. Si l’on prend en compte son expérience avec La Force, la Rédemption et le transit, il serait sans aucun doute devenu le chef visible de l’Ordre. Une histoire similaire pourrait donc attendre Grogu à l’avenir.

L’article The Jedi Order: That Little Big Star Wars Mystery a été publié dans Hypertext.