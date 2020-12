Quelques jours après la fin de l’année, l’Organisation mondiale de la santé a enfin lancé son application mobile sur COVID-19, qui était en préparation depuis mars et était même brièvement disponible sur Google Play avant d’être supprimé … jusqu’à maintenant.

WHO COVID-19 Updates, le nom définitif de l’application, est une application pour obtenir des informations officielles sur le COVID-19 directement de l’OMS et un peu plus. Enfin, l’autodiagnostic et la recherche des contacts Bluetooth ont été laissés de côté, ce qui donne quelque chose comme la section COVID-19 du site Web OMS, mais sous la forme d’une application.

Informations COVID-19 sur votre mobile

L’Organisation mondiale de la santé a déjà son application d’information sur le COVID-19 prête, environ neuf mois après que l’organisation a classé le COVID-19 comme une pandémie. L’application se présente comme un lieu où recevoir les dernières mises à jour du COVID-19 de l’OMS.

L’application a été publiée brièvement sur Google Play en avril, apparemment après qu’une version inachevée ait été publiée par erreur. La version actuelle semble la définitive, bien que la disponibilité sur Google Play est très limitée. Sur Android, vous pouvez le télécharger et l’installer à partir de son APK.

Malgré cette disponibilité limitée, lors de l’installation de l’application, vous pouvez choisir n’importe quel pays pour recevoir des informations basées sur celui-ci, comme un graphique avec le nombre de cas confirmés et de décès au fil du temps.

C’est une application informative, qui comprend le des recommandations pour réduire le risque de contagion, des réponses aux questions fréquemment posées, des mythes démystifiés et des liens vers les dernières nouvelles et ressources sur le COVID-19 publiées par l’OMS.

Une section qui semble avoir été supprimée de la version finale est l’autodiagnostic et la recherche des contacts, qui ont été proposés comme fonction possible à inclure. L’application dispose d’un onglet de diagnostic, oui, mais elle comprend simplement un liste des symptômes et il n’y a même pas de formulaire.

Mises à jour sur le COVID-19 de l’OMS

Partager L’Organisation mondiale de la santé lance enfin son application d’information COVID-19