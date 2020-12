One Punch Man: Funny Face of Saitama

Saitama est un personnage qui nous a donné de nombreux moments d’humour et d’action au cours de la trajectoire de One Punch Man. La grande chose à propos de ce héros est que a une manière très cool de s’exprimer, et nous pouvons le voir dans les visages qu’il fait lorsqu’il est impressionné, déçu, ennuyé ou à de nombreuses autres occasions.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Saitama est devenu si populaire dans le monde, à tel point qu’un fan fête son anniversaire avec l’un de ses visages les plus emblématiques. Ci-dessous, vous pouvez consulter ce gâteau d’anniversaire cool partagé par l’utilisateur de Reddit, Beer_Pips.

Gâteau d’anniversaire de qualité. de OnePunchMan

Bien sûr, ce serait un gâteau que les fans souhaiteraient avoir pour célébrer tout type d’événement, parce que les détails du visage de Saitama en font une œuvre d’art. Cependant, vous pouvez également voir une illustration où le manga One Punch Man a le style artistique de Marvel ou DC.

Savoir plus– 170 heures de travail et 300 dessins donnent le meilleur flipbook One Punch-Man que nous ayons jamais vu

