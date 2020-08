Evidentemente hay modelos con diferentes capacidades de almacenamiento, pero uno de los que creemos que encajan perfectamente por la relación calidad / precio que ofrecen son los que disponen en su interior de un disco de 4 To. Por cierto, que los composants donde se guardan los datos son tipo mecánico en las opciones elegidas, ya que de esta forma el precio no asciende de forma dramática y que, gracias a que casi todos son de 7.200 RPM por lo que el rendimiento es óptimo para todo tipo de trabajos (como por ejemplo al gestionar vídeos de altas résoluciones).

Lo básico que deben ofrecer los discos externos de escritorio

Lo primero es revisar que la conectividad que ofrece el dispositivo es la adecuada. No debe faltar nunca la interfaz USB (muy recomendable que la versión sea 3.0), ya que esta hace universel el uso de los dispositivos de los that hablamos and se puede utilizar in equipo de sobremesa como in portátiles. Aparte de lo indicado, no es mala idea que el dispositivo incluya otras opciones como USB tipo C, Thunderbolt e, incluso, es positivo que se tenga Ethernet para de esta forma poder compartirlo con todos los usuarios de la red que se tiene en casa (como si de un servicio en la nube se tratase).

En el apartado de la energía, este no es capital como en los que están destinados al uso con portátiles. Por ello, los fabricantes no tienen reparos en incluir una fuente de alimentación propia que permite conectarlos a la corriente de forma habituelle y, por lo tanto, que no exijan nada al ordenador con el que se utilizan. Por lo tanto, este no será un problema, pero sí que es recommandable que en el outdoor de los discos externos de escritorio nada más que un cable, ya que de otra forma se resta espacio de trabajo.

También es important revisar las dimensions et formato del accesorio en cuestión. Lo ideal es que en el primer apartado se busquen modelos que sean especialmente grandes, pero no hay restricciones tan important como in los modelos portátiles. Aparte, hay dispositivos que tiene una orientación vertical u horizontal, por lo que es possible conseguir siempre algo que encaja con el espacio que se tiene en el escritorio. Además, los LED no deben faltar, ya que con ellos se conoce de forma concreta el estado del equipo.

Velocidad de trabajo, un elemento fondamental

Lo ideal es que la que ofrezcan los discos externos de escritorio para que sean una buena solución tiene que ser de como mínimo 200 Mo / s, ya que de esta forma se puede trabajar con archivos de grandes dimensions sin que los tiempos de espera sean especialmente altos. Aparte, esto asegura que la utilidad con sistemas operativos como Windows et macOS mer amplia y no se tengan malas expériences de uso al ejecutar acciones.

Otras posibilidades que no se deben dejar de revisar sin que sean las más es que se ofrezca la posibilidad de utilizar aplicaciones de encriptado para que se protejan los datos que hay en el interior de los discos y, aussi, que existan puertos de conexión de entrada para que se pueda dar uso al accesorio como un hub e, incluso, para cargar dispositivos móviles.

Compras que siempre hay que revisar

Dejamos a continuación un listado en el que hay discos externos de escritorio que tiene una capacidad de 4 GB y que son una buena solución por su calidad y precio a la hora de realizar una compra que evite problemas de espacio al utilizar los ordenadores en casa.

Bureau d’extension Seagate

Este es un disco que es compatible avec l’interface USB 3.0, lo que asgura que se obtienen tasas de transferencia muy altas que llegan a los 500 Mb / s, por lo que se trabaja perfectamente con él. Con unas dimensiones bastante contenidas, su compatibilidad es excelente.

Bureau WD Elements

De los modelos que ya se consideran tradicionales ya que es una gama de producto that lleva mucho tiempo in el mercado ya que su uso es efectivo y el diseño bastante atractivo. Compatible avec USB 3.0, toutes les dimensions que vous pouvez utiliser pour accéder aux dimensions suivantes: 4,79 x 13,49 x 16,57 centímetros.

Carte mémoire Intenso

Hablamos de un modelo con orientación horizontal, lo que le permite encajar de forma adecuada en la mayoría de los escritorios. Las velocidades que ofrece su conexión USB llega a los 85 MB / s, lo que es todo un seguro de vida. Problèmes de compatibilité de péché, matériel de fabrication en aluminium.

LaCie d2 Professional

Al contrario que el modelo anterior, este es de los discos externos de escritorio que se coloca en forma vertical, lo que le hace ser llamativo (y sin ofrecer problemas de funcionamiento). Compatible avec USB 3.0, y compris un puerto tipo C pour uno de los mejores en lo que tiene que ver con la conectividad.

WD My Cloud Home

Es de las opciones más llamativas ya que, entre autres cosas, este modelo incluye un puerto Ethernet que le permite ser conectado a la red y que funcione como si de un NAS se tratase. Con velocidades adecuadas de trabajo ya que es compatible con USB 3.0, integra en su interior la fuente de alimentación.

Verbatim Store ‘n’ Save

Está entre los modelos más pequeños de todos los que hemos elegido (17,5 x 11,8 x 3 centímetros), sin que por ello carezca de opciones avanzadas como, por ejemplo, la compatibilidad con USB 3.1. Con un diseño atractivo, hay que destacar que el peso de este accesorio está por debajo de los 700 grammes.

G-Technology G-Drive

Otro de los modelos que es de formato horizontal, y que cuenta con una carcasa de aluminio que incluye huecos para que la disipación sea la mejor posible. Ofrece unas tasas de transferencia muy altas ya que llega a 180 MB / s, y que cuenta con una conectividad amplia ya que incluso tiene USB tipo C.

Disque dur ADATA

Es uno de los modelos más atractivos de todos los discos externos de escritorio que hemos elegido en este artículo, y cuenta con la fuente de alimentación integrada en la propia carcasa. Soporta el uso de software de cifrado para aumentar la seguridad de los datos, y es solve en lo que tiene que ver con el rendimiento.

Vitesse de déplacement de Buffalo

Una de las elecciones más recomendables a la hora de buscar un mejor rendimiento, ya que dans l’intérieur de la carcasa hay un disco que tiene una velocidad de 7.200 RPM. Pour le moment, que l’USB 3.0 est utilisé comme un acierto. Su compatibilidad es excelente y las dimensions that ofrece son las siguientes: 123 x 39 x 189 milímetros.

LACIE 1big Dock

Si hay algo que se puede decir de este accesorio es que resulta de los más completos que hay in the actualidad between los que tiene 4 GB. Con un puerto USB que permite recargar dispositivos móviles, su velocidad de trabajo es excellent y, por lo tanto, es de los más profesionales que encontrarás.