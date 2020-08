Eso sí, si quieres conseguir unos mejores resultados, es apostar imprescindible por un buen trípode con el que sacarle el máximo partido a tu cámara réflex a la hora de hacer fotografías. ¿Y qué pasa si quieres grabar vídeos como un profesional? Pues que aquí entramos en el mundo de los estabilizadores de imagen.

¿Qué es un estabilizador para cámara réflex?

Podemos definir un estabilizador para cámaras como un elemento que, a través de un sistema de agarre consigue mejorar la estabilización, reduciendo al máximo las vibraciones involuntarias que realizamos cuando grabamos cualquier contenido a pulso. Dentro del catálogo disponible, podrás encontrar modelos de todo tipo.

Por ejemplo, puedes apostar por un estabilizador tipo cardan motorizado. Un accesorio que guarda un gran parecido a su versión para móviles: un sistema de estabilización de tres ejes y que permite grabar vídeos con una calidad muy superior al anular de forma automática las vibraciones que generamos al sostener el dispositivo o caminar mientras grabamos.

También puedes encontrar soluciones más sencillas pero no por ello menos efectivas. Como podrás comprobar más adelante, la variée disponible à la hora de comprar un estabilizador para cámara DLSR es realmente amplio, por lo que hemos querido ponerte las cosas más fáciles. Y este recopilatorio con las mejores soluciones a tener en cuenta si tienes un presupuesto ajustado, no te va a decepcionar.

Soluciones a tener en cuenta

Decir que este tipo de productos no son precisamente baratos. Por este motivo nos hemos fijado como tope máximo 250 euros. Tranquilo, que podrá comprar un estabilizador para tu cámara réflex por mucho menos. Pero los modelos motorizados, que consiguen unos resultados de escándalo tienen un precio mucho más alto.

Por este motivo, aunque el límite que hemos querido fijar sea de 250 euros, encontrarás soluciones más económicas en este top, así que solo te falta ver las diferentes opciones available y escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. ¡Y empieza a grabar vídeos como un verdadero profesional!

Estabilizador FeiyuTech G6 Plus

Para empezar, queremos recomendare un modelo realmente potente, y que no te decepcionará. Su soporte resiste pesos de hasta 800 grammes, por lo que cualquier cámara réflex será compatible. Además, est compatible avec la ligne GoPro Hero, además de poder conectar todo tipo de cámaras de acción de tamaño similar o incluso un teléfono móvil.

Presume de una pantalla OLED pour que puedas controlar todo tipo de parametros, como el estado of the batería o el modo de grabación, in the mejor calidad. Además, su ruedecilla de enfoque latéral permitirá controlar tanto el zoom como la nitidez pueden ajustarse durante la toma. Sin duda, un cardan pour les reflex numériques que pas de te decepcionará en absoluto.

Neewer DSLR Movie Rig

En segundo lugar, queremos recomendarte este otro estabilizador de imagen. Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, este Neewer DSLR Movie Rig es bastante más aparatoso, pero también muy versátil. Es compatible avec todo tipo de modelos de cámaras réflex, además de contar con una amplia diversad de accessoires para que consigas unos vídeos with resultados de altura.

Estabilizador tipo jaula de Neewer

Otra excelente opción de la firma Neewer, es este estabilizador tipo jaula. Su mecanismo es muy sencillo, ya que tan solo deberás encajar tu cámara DSLR y utilizar los agarres laterales para grabar de forma mucho más estable. Viendo su bajo precio y las excelentes valoraciones que tiene en Amazon, está claro que su compra es un acierto total.

Zeadio Estabilizador para cámara réflex

Sin lugar a dudas, uno de los modelos con mejor relación calidad precio. Hablamos de un estabilizador realmente versátil, y que podrás utilizar directamente con tu cámara DSLR, o acoplarlo a un trípode para conseguir unos paneos que parecerán profesionales. Además, llega con una funda de transporte para que puedas llevarte este estabilizador Zeadio donde tú quieras. ¡Incluso es plegable para ocupar el mínimo espacio!

Grue Zhiyun-M2

Y qué decir de Zhiyun, uno de los grandes referentes a la hora de comprar un estabilizador barato y de calidad. En este caso, queremos recomendarte el Crane M2, una cardan de tamaño muy reducido, pero que cuenta con todo tipo de funcionalidades para que las grabaciones that realices tengan más calidad que nunca. Súmale el hecho de que es compatible avec todo tipo de dispositivos, como cámaras de acción o teléfonos móviles, y tienes un producto redondo.

MOZA Slypod-E

Siguiendo con este recopilatorio de los mejores estabilizadores para cámara DSLR, queremos recomendare este modelo deslizable de MOZA. Un accesorio que puedes conectar a tu trípode para mejorar notablemente la calidad de tus grabaciones, o apostar por utilizarlo de forma independiente. ¡Y tiene un descuento de 70 euros!

Grue ZHIYUN V2

El último modelo del productor líder en estabilizadores de mano con sede en Shenzhen que queremos recomendarte, es su Grue ZHIYUN V2. Una unidad que cuenta con su propia funda de transporte, además de un sistema de tres ejes que garantiza unas grabaciones muy estable y de una calidad que no te decepcionará en absoluto.

Estabilizador de mano Neewer

Volvemos a Neewer para recomendarte este otro estabilizador de pie para cámaras réflex. Fabricado en fibra de carbono, destaca por su gran ligereza. Además, es capaz de soportar pesos de hasta 3,3 kilogramos, por lo que podrás colocar tu cámara DSLR sin problema alguno. ¿Lo mejor? El sistema de pesas que incorpora para que puedas ajustar la estabilización en función de tus necesidades.

DSLR Asa de cámara

¿Tienes poco presupuesto pero no quieres quedarte sin tu estabilizador para cámara réflex? No te pierdas este modelo. Su funcionalidad es realmente sencilla, además de tener un precio realmente ajustado, por lo que es una compra que no te decepcionará en absoluto. Si eres un amante de la photo deberías tener un modelo como este en tu mochila.

Estabilizador Zeadio

Cerramos este recopilatorio con otro estabilizador realmente versátil y que no te decepcionará. Este modelo de la firma Zeadio Se puede utilizar de forma independiente, o colocarlo en un trípode para conseguir unos planos de altura. Además, viendo su bajo precio, es otro de esos chollos que no deberías dejar escapar.