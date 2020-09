Estos accesorios en principio están pensados ​​para darles uso con todo tipo de ordenadores, ya que se pueden conectar tanto los tipo de sobremesa como los portátiles. E, incluso, actualmente no fils pocos los que pueden utilizarse con reproductores como por ejemplo los Chromecast de Google. Además, y por suerte, conseguir un producto de buena calidad y que sea una solución óptima como monitor para consolas no es necesario pagar mucho para conseguir uno tranquilamente desde casa.

Lo básico que deben tener estos accesorios

Lo primero y más importante es que, con los tiempos que corren y pese a que no se saque el máximo partido a la calidad gráfica de las consolas de última generación, la resolución que debe ofrecer el monitor que se compre sea Full HD (si 4K, mejor que mejor, pero lo cierto es que los precio entonces no son tan atractivos). Esto, permite visualizar con bastante definición lo que se ve en los paneles que incluyen estos productos que deben ser IPS para asegurar que pociones como el brillo y contraste son adecuadas.

Une suite, se tiene que revisar otras opciones que aussi son important para que los juegos se visualicen con una buena experiencia de uso. Una de ellas es que el tiempo de respuesta sea ​​el más bajo posible ya que de esta forma se evita que aparezca el efecto estela (que se noten las imágenes que se borran por debajo de las que se muestran). Así, lo mínimo exigible es que este sea de ocho milisegundos o menos, pero nosotros recomendamos que se baje a los ocho ya que de esta forma se está seguro que todo funciona perfectamente. En lo que tiene que ver con la frecuencia, hay que revisar que se llegue a 50 Hz o más.

Aucune idée es mala comprobar que se incluyen algunas tecnologías que ayudan a que la calidad de imagen sea la mejor posible en los monitores para consolas. Un ejemplo fils FreeSync, que permite que la transmission de données sea constante y que la estabilidad de la imagen sea alta. Aparte, otras posibilidades es Sans scintillement, que evita los molestos parpadeos que en occasiones impiden disfrutar de la mejor forma posible de todo lo que tiene que ver con el gaming. El caso, es que el uso de estos desarrollos es de lo más recomendable.

Conectividad, básico en los monitores para consola

Son muchas las posibilidades que ofrecen este tipo de dispositivos, y lo cierto es que cuanto mayor sea la diversead que ofrece el monitor en cuestión mucho mejor. Pero hay algo que no debe faltar nunca en estos: la inclusión de entrada de vídeo HDMI, ya que es la que dan uso las consolas más actuales como por ejemplo the PS4 como the Xbox de Microsoft. Si esto no es así, el uso no es el adecuado y tendrás que recurrir a conversores que no siempre son de la calidad esperada. Otras posibilidades en la conectividad es que no falta VGA (D-Sub) para conseguir la máxima compatibilidad posible.

Finalmente hay detalles que son positivos, como por ejemplo que exista la posibilidad de colocar la pantalla en diferentes posiciones para que se adapte siempre a las necesites que se tenga (tanto en desplazamiento vertical como en horizontal). También es interesante que el ángulo de visión que ofrece el panel sea de un minimo de 150 grados.

Opciones de compra que son recomendables

Dejamos varios modelos que se pueden conseguir y que son perfectos para el uso con las consolas y que, además, tiene un precio par debajo de los 130 euros… Une cantidad de lo más llamativa por la calidad que ofrecen las pantallas de estos monitores.

LG 24MK400H-B

Un moniteur que tiene una pantalla de 23,8 pulgadas con résolución Full HD dans un panneau IPS que ofrece una alta calidad y, que, por lo tanto, no desentona. Con una conectividad muy amplia donde no falta HDMI su brillo llega a los 250 nits, por lo que es plus que suficiente para no fraududar.

Samsung C24F390

De las opciones más llamativas entre los monitores para consolas que hemos elegido, ya que el panel que integra es curvo… lo que le hace ser special y ofrece una buena visualización y ángulos de visión. Su respuesta es de 4 milisegundos y tiene tecnologías que, incluso, permiten proteger la vista del usuario.

HP 24f

Es uno de los modelos que ofrece un mejor aprovechamiento del frontal, ya que tiene unos marcos que son muy pequeños y por ello sus dimensiones son bastante contenidas. Su retroiluminación es tipo LED and the resolution Full HD, por lo que su calidad está fuera de toda duda.

Samsung S24R352

Tiene bastantes virtudes este modelo como, por ejemplo, that ofrece un contraste de 1000: 1, por lo que se consigue una buena calidad of imagen gracias a que se combina muy bien con su resolución Full HD. Incluye HDMI et su ángulo de visión llega a los 178 grados, por lo que cumple sin problemas.

Philips 243V7QDSB

Ces moniteurs pour les consoles et les problèmes de péché avec tous les éléments requis pour la disponibilité d’un panneau IPS avec la résolution Full HD. Tiene una buena conectividad ya que dispone de HDMI et DVI-D. Su frecuencia de refresco es de 60 Hz, lo que permite estar siempre convencido de su capacidad.

AOC 27B2H

Sin grandes alardes se cumple para ser una buena solución tanto para dar uso a consolas con este monitor como con ordenadores. Avec la résolution Full HD et avec un panneau LED qui est de bonne qualité, y compris une connexion HDMI et une version 1,4, pour que pas de contenidos utilizar 1080p.

ViewSonic VA2419-SH

Panel IPS avec résolution Full HD et una respuesta de cinco milisegundos… es decir, que este modelo es una elección que se debe tener en cuenta siempre a la hora de realizar una compra de un accesorio de este tipo. Se puede colgar en la pared ya que es compatible con VESA, un buen detalle a tener en cuenta.

BenQ GL2480E

Es de los mejores modelos del mercado en lo que tiene que ver con el tiempo de respuesta, un detalle important en lo que tiene que ver con la reproducción de juegos. Su marca es de un milisegundo, por lo que hablamos de un monitor para consolas que es una gran elección y que responde en resolución y conectividad.

Lenovo L24e-20

Con una pantalla Full HD et avec le panneau IPS, una opción dissolvant este moniteur que tiene un precio bastante atractivo et buenas opiniones de los que ya lo tienen. Su tiempo de respuesta es de unos cinco milisegundos y un ángulo de visión de 1788 grados. Su conectividad inclus HDMI et D-Sub.

BenQ GW2480

Es de los pocos modelos que ofrece puerto DisplayPort, que se ande un VGA et HDMI. De lo más completo. Cumple en lo que tiene que ver con la resolution ya que es Full HD y el panel IPS ofrece una respuesta de 5 milisegundos and refresco de 60 Hz. Una opción de compra completa y que no fraududa.