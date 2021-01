Nous avons déjà passé l’année, Noël est presque terminé. Mais si vous n’avez rien obtenu lors du tirage au sort Noël gras, vous avez encore une chance dans 3 jours, puisque le 6 janvier prochain aura lieu le Tirage extraordinaire de la loterie El Niño, et il est encore temps d’acheter un dixième et aspirer à une partie des 700 millions d’euros qui seront mis en jeu.

Mais dans certaines administrations, il faut faire la queue – surtout si le Gordo a déjà joué -, et nous sommes au milieu d’une période de restrictions et aussi avec une vague de froid polaire dans le pays. C’est le 21e siècle, on peut (presque) tout faire depuis le mobilel, pourquoi ne pas acheter une loterie en ligne? Eh bien oui, voici comment vous pouvez:

Achetez un dixième en ligne sur le site Web de la loterie

Chaque achat de la loterie nationale consiste en l’acquisition d’un ou plusieurs dixièmes d’un numéro à cinq chiffres qui participe à un tirage avec des prix préalablement établis et des numéros disponibles. Dans la Loterie Nationale, 70% des bénéfices sont alloués à des prix. Le prix de chaque dixième est variable en fonction du tirage au sort, et vous pouvez choisir le nombre souhaité ou permettre au système de le choisir pour vous (dixième aléatoire).

Dans le cas du tirage au sort pour l’enfant, si vous entrez ce lien vous accéderez directement à l’écran pour choisir le numéro que vous voulez jouer. Mais il existe d’autres moyens, comme ceux que nous vous expliquons ci-dessous:

Applications et autres sites Web pour acheter Lotería del Niño 2021 en ligne

Tulotero

L’application la plus connue de toutes ne pouvait pas manquer dans cette liste de applications et sites Web pour acheter la loterie de Noël. Il vous suffit de devenir utilisateur, d’indiquer le compte bancaire où ira votre prix si c’est votre tour et d’acheter vos billets. Il dispose d’un système de cryptage pour protéger les données de celui qui l’utilise, de cette manière personne d’autre que vous ne peut réclamer votre prix. Il est disponible pour les smartphones iOS et Android et sur son site Web.

La Bruixa d´Or

Pour de nombreuses sorcières, elles sont un symbole d’intelligence, de sagesse et attirent également la chance, du moins c’est ce qu’ils disent. C’est pourquoi dans certaines administrations, ils ont leur sorcière afin que, heureusement, ceux qui jouent dans le Tirage au sort de l’enfant 2021 Mais si vous n’avez pas le temps de vous en approcher, il y en a toujours un qui vous résout en ayant votre dixième: La Bruixa d´Or.

Cette application pour iOS et Android vous avertira si l’un de vos numéros a été attribué. Si vous faites partie de ceux qui varient toujours en nombre, son mode aléatoire vous donnera les options que vous souhaitez au hasard.

Lalotérisme

C’est une page Web pour trouver votre numéro préféré pour la Lotería del Niño. Il dispose d’un moteur de recherche par numéros qui vous indique les administrations dans lesquelles vous pouvez le trouver dans toute la péninsule. Non seulement il recherche le numéro complet, en pensant à ceux qui ne se soucient pas du début ou de la fin de celui-ci, il a un critère de «Début» et «Fin» qui élargit la recherche en fonction des spécifications de l’utilisateur.

Mais faut-il aller aux administrations pour le dixième? Pas du tout, il a le support de la page serviapuestas où vous devez vous inscrire et acheter votre numéro.

Les prix de la loterie El Niño 2021

Pour cette 2021, l’émission au tirage au sort de l’Enfant s’élève à 50 séries de 100 000 billets chacune, au prix de 200 euros par billet, divisées en dixièmes de 20 euros. L’émission totale est de 1 000 millions d’euros, 70% de l’émission en prix. La tombola a trois grands prix:

Un premier prix qui distribuera 90 millions d’euros (2 millions d’euros par série)Un deuxième prix de 33 750 000 euros (750 000 euros par série)Un troisième prix de 11 250 000 euros (250 000 euros par série)

En plus, deux retraits à quatre chiffres (70 000 €, 3 500 € par série); 14 retraits à trois chiffres (1,4 million d’euros, 1000 euros par série) et cinq retraits à deux chiffres (2 millions d’euros, 400 euros par série). Ils reçoivent également un prix:

Les approximations (numéros avant et après) à Premier prix (12.000 euros par série) et deuxième prix (6100 euros par série) numéros qui correspondent aux trois premiers chiffres avec les trois jackpots (1000 euros par série) Billets dont les trois derniers chiffres correspondent aux deux premiers prixLes billets dont les deux derniers chiffres correspondent au premier prix (1000 euros par série).

Il y a aussi deux extractions à quatre chiffres (70 000 euros, 3 500 euros par série); 14 à trois chiffres (1,4 million d’euros, 1000 euros par série), et deux chiffres cinq (2 millions d’euros, 400 euros par série). Finalement, il y a un remboursement de 200 euros par série pour les billets dont le dernier chiffre correspond à celui du premier prix de la Lotería del Niño, et deux remboursements spéciaux également de 200 euros pour les billets dont le dernier chiffre est égal à celui obtenu lors du premier et du deuxième tirage spécial d’un chiffre.

En résumé:

1er prix: 2 000 000 €2e prix: 750 000 €3e prix: 250 000 €Numéros dont les 3 derniers chiffres coïncident avec l’un des 12 tirages spéciaux à 3 chiffres: 1 000 €Numéros dont les 2 derniers chiffres correspondent à l’une des 6 extractions à 2 chiffres: 400 €Numéros recto et verso du premier prix: 12 000 €Numéros avant et après celui avec le deuxième prix: 6 100 €Numéros restants de la centaine du premier prix: 1 000 €Numéros restants de la centaine du deuxième prix: 1 000 €Numéros dont les trois derniers chiffres coïncident avec le premier prix: 1 000 €Numéros dont les trois derniers chiffres coïncident avec le deuxième prix: 1 000 €Numéros dont les deux derniers chiffres coïncident avec le premier prix: 1 000 €Remboursements: 200 €: Numéros dont le dernier chiffre est égal à celui du premier prix; les nombres dont le dernier chiffre est égal à celui de la première extraction spéciale d’un chiffre; et les nombres dont le dernier chiffre est égal à celui de la deuxième extraction spéciale d’un chiffre.