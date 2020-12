Les cycles de renouvellement auxquels fait face la technologie en général ont été réduits de façon exponentielle dans de nombreux secteurs, une réalité qui a rendu les choses de plus en plus compliquées (et plus chères) être vraiment à jour.

Pour comprendre cela, il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe dans le secteur des smartphones. La plupart des géants de ce secteur lancer de nouveaux terminaux chaque année, bien que certains comme OnePlus aient osé renouveler dans des cycles encore plus courts (six mois). Cela implique que de nombreux utilisateurs voient leur terminal haut de gamme «obsolète» en un an seulement, et dans de nombreux cas, il cesse de recevoir des mises à jour en seulement deux ans.

Je suis sûr que plus d’un de nos lecteurs aura pensé à l’idée du obsolescence programmée, et oui, en partie, nous sommes confrontés à ce problème important, mais nous devons également reconnaître que le monde de la technologie avance de plus en plus vite, et que grâce à cela, il est possible de lancer de nouveaux appareils, de nouveaux produits et de nouveaux équipements à chaque fois plus court.

La dernière technologie: vaut-il mieux acheter ou louer?

La réduction des cycles de renouvellement a stimulé la popularité de ce que l’on appelle «Matériel en tant que service» ou «appareil en tant que service», traduit de l’anglais “device as a service”. Cette idée s’articule autour d’un concept très simple, offrant à l’utilisateur la possibilité de louer la technologie dont il a besoin, et en améliorant son attractivité en ajoutant des services de support et d’assistance.

Ainsi, au lieu d’acheter un PC, vous pouvez louer un PC, et il en va de même pour le secteur des smartphones, en fait Samsung a récemment lancé en Allemagne un programme de location qui vous permet de profiter d’un Galaxy S20 FE pour 59,90 € par mois, un tarif réduit à 49,90 euros si nous louons une location minimum de 3 mois.

Le modèle de location de technologie a ses avantages, puisqu’ils réduisent l’investissement nécessaire pour pouvoir utiliser un certain équipement, il offre un une plus grande flexibilité face aux évolutions des besoins des utilisateurs, et cela nous permet d’arrêter de louer un appareil ou un produit spécifique pour louer la version la plus récente ou la plus récente dès sa mise en vente. Cela nous permet d’être à jour avec un investissement moindre, et de manière plus simple.

Cependant, il a aussi ses inconvénients, et c’est en fin de compte, nous ne sommes pas le propriétaire de ce produit ou appareil, c’est-à-dire “nous n’avons rien”. Pour un utilisateur normal, je pense que le modèle d’achat est, dans la plupart des cas, la meilleure option, car nous n’avons pas un besoin aussi marqué de renouveler ou de changer, et lorsque nous décidons de le faire, nous pouvons récupérer une partie de notre investissement en vendant notre “Anciens” appareils.

Les choses changent pour une entreprise, et dépend dans une large mesure de vos particularités et de vos besoins. Le modèle de dispositif en tant que service peut être la seule option viable pour les entreprises fortement dépendantes de la technologie, non seulement en raison du moindre coût d’accès, mais aussi parce que le soutien et l’assistance que ce service comprend contribuent à réduire la charge qui doit soutenir le service informatique.

Sur une note personnelle, je l’ai bien compris, je préfère acheter et renouveler moins fréquemment que de devoir assumer des frais mensuels qui, dans de nombreux cas, Cela me fera payer en quelques mois à peu près le même prix qu’il m’aurait coûté d’acheter le produit. Maintenant, c’est à vous d’acheter ou de louer de la technologie? Les commentaires sont les vôtres.