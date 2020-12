Un mois et demi après avoir amélioré leurs tarifs avec des augmentations de gigaoctets dans la plupart des sections, Lowi il retouche son offre à l’occasion de son sixième anniversaire et a présenté nouveaux frais de contrat optionnels, depuis ce temps, les frais mensuels changent également.

Parmi les nouveautés, on constate que le Le prix moyen d’un concert continue de baisser, que les frais pour les lignes mobiles supplémentaires tombe à 1,95 euros par mois, et que tous les tarifs incluent désormais minutes illimitées.

Quatre nouveaux tarifs contractuels, tous avec minutes illimitées

Comme nous l’avons dit, les clients Lowi actuels peuvent décider de maintenir leurs tarifs améliorés aux conditions annoncées en novembre, ou demande de changement aux nouvelles modalités, qui rendent les frais mensuels entre 1 et 2 euros plus chers en échange de plus de concerts et de plus de minutes, de sorte qu’ils réduisent le prix moyen payé par concert.

Le tarif le moins cher devient maintenant 7,95 euros, c’est-à-dire pour 1 euro de plus, doubler les données jusqu’à 8 Go et ne charge plus la configuration d’appel. La prochaine étape aurait augmenté de deux euros et augmente le bonus de 5 Go, de sorte que Lowi parvient à s’emparer de 15 Go pour 11,95 euros, le moins cher par rapport à leurs principaux rivaux.

Il augmente également le prochain échelon de prix de 1 euro en échange de 5 Go supplémentaires, de sorte que le 25 Go coûtent désormais 15,95 euros et ils n’ont pratiquement aucune concurrence, à l’exception des MVNO ultra-bon marché comme Xenet, Lemonvil ou ION mobile. Le taux le plus complet de Lowi restera inchangé à 30 Go pour 19,95 euros.

Famille moins chère combinée avec la fibre et deux mobiles

Concernant le combiné fibre et mobile, nous n’avons pas trouvé d’actualité dans l’offre principale après les nouveaux tarifs présentés en novembre, mais Lowi l’a fait améliore les conditions d’ajout de lignes mobiles supplémentaires, de sorte que les mélanges familiaux seront moins chers.

L’amélioration se présente sous la forme d’une réduction pour le tarif le plus simple, qui continuera à être maintenu appels illimités et 5 Go, mais les frais sont réduits de 4,95 à 1,95 €. Ainsi, avoir une combinaison familiale coûtera à partir de 36,90 euros, et ses conditions améliorent les offres similaires de Simyo ou Digi, comme le montre le graphique comparatif:

Anniversaire de Lowi sur Twitter

Pour fêter le sixième anniversaire de Lowi avec ses clients et les plus de 100000 followers qu’il compte sur les réseaux sociaux, l’opérateur collabore avec LG dans le dessiner pour 10 smartphones LG Velvet Sur Twitter.

Pour participer, les abonnés devront souffler numériquement les bougies du gâteau anniversaire avec #CumpleLowiConLG.