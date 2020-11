Lowi est l’un des opérateurs qui nous a habitués à proposer de succulentes promotions de Noël et d’été, et comme prévu, il vient d’annoncer sa noël 2020, dans lequel il redonne des concerts à tous ses clients, quel que soit le tarif qu’ils ont contracté.

Après les promotions révélées par Simyo, Finetwork ou mobilfree il y a quelques jours, à cette occasion, Lowi a décidé d’être plus généreux que ses rivaux, élevant la barre à 50 Go de cadeau.

La promotion est appliquée sous la forme d’un bonus supplémentaire que vous pouvez activer depuis l’application Mi Lowi À partir d’aujourd’hui et au plus tard, il sera contractable jusqu’au 15 janvier 2021, bien que les concerts supplémentaires puissent être à consommer jusqu’au 31 janvier.

Comme d’habitude avec ce type de promotion, une fois activé, le cadeau de 50 Go est d’abord consommé, puis les données accumulées des mois précédents, et enfin, les données du tarif contracté sont consommées. Les concerts cadeaux, ils ne pourront pas être consommés en itinérance.

Avec quatre des principaux MVNO affichant déjà leurs lettres, en plus des lettres prépayées d’Orange et de Vodafone, il faut s’attendre à ce que le reste des opérateurs qui offrent habituellement des cadeaux de Noël à leurs clients les envoient bientôt. Nous nous référons à Amena, qui offrait il y a un an jusqu’à deux fois plus de concerts gratuits, ION mobile offrait jusqu’à 5 concerts supplémentaires pour 1 euro, et les marques du groupe Euskaltel ont ajouté jusqu’à 10 Go pour 1 euro. Il y a même eu des surprises inattendues comme les données illimitées de PTV Telecom, les données gratuites illimitées de Vodafone sous contrat ou les 60 Go que Movistar a cédés.

Plus d’informations | Lowi.