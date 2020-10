Nous sommes sur le point de terminer le mois d’octobre, ce qui signifie qu’il ne reste plus que deux mois avant la fin de cette année fatidique 2020. Lowi Il le souligne dans le dernier communiqué faisant état de changements dans ses tarifs, car il déclare vouloir dire au revoir à 2020 avec des améliorations, et ces améliorations affectent à la fois le téléphone mobile et l’offre convergente de l’entreprise.

Dans la première section, celle des tarifs mobiles, Lowi décide augmentez les bonus data de vos tarifs mais sans toucher au prix du même. Le bonus de données de chacun d’eux augmente entre 5 et 8 Go, en fonction du taux que nous avons déjà contracté, et l’offre des convergents est également simplifiée, les réduisant à seulement deux.

Plus de données, plus facile en convergent

Comme nous l’avons mentionné, Lowi se prépare déjà pour la fin de l’année en peaufinant ses tarifs et ses changements commencent avec l’équipe des tarifs mobiles. Ici, le changement n’est pas dans le prix ou par rapport aux appels, mais affecte les liaisons de données. Ils poussent tous entre 5 et 8 Go Selon le taux dont nous parlons et, avec les changements appliqués, les changements sont les suivants.

Taux de 4 Go: 6,95 euros / mois et appels à 0 centimes / minute. Inchangé.

Taux de 10 Go: ancien tarif de 5 Go qui maintient les appels illimités et 9,95 euros / mois.

Taux de 20 Go: ancien tarif de 12 Go qui maintient les appels illimités et 14,95 euros / mois.

Taux de 30 Go: ancien tarif de 25 Go qui maintient les appels illimités et 19,95 euros par mois.

En plus de ces changements dans les tarifs mobiles, Lowi signale qu’il simplifie son offre de tarifs convergents. Désormais, nous n’avons plus trois tarifs mais ils se regroupent tous sous l’égide de deux tarifs simples avec mobile et fibre, l’un avec 100 Mbps et l’autre avec 300 Mbps et des bonus de données fixes pour mobile. Bien sûr, le tout avec des appels illimités. Les taux de convergence de Lowi sont les suivants:

Fibre 100 Mbps: 15 Go pour mobile, appels illimités et 34,95 euros / mois

Fibre 300 Mbps: 25 Go pour mobile, appels illimités et 39,95 euros / mois

Lowi commente que les tarifs seront respectés pour les utilisateurs qui ont actuellement des offres promotionnelles sur les lignes mobiles ou les lignes convergentes. Les clients convergents pourront à leur tour contrat de lignes supplémentaires avec 5 Go de données pour 4,95 euros / mois, ou des lignes mobiles supplémentaires imitant les gigaoctets de la ligne principale (15 Go / 25 Go) pour 9,95 euros / mois.

