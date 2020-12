Google est un peu plus près de conclure enfin l’achat de Fitbit.

Écrit par Christian Collado sur Google

Quoi Fitbit fait officiellement partie de Google est un peu plus proche aujourd’hui: L’Union européenne a approuvé l’accord conclu par Google et la société spécialisée dans la santé et les appareils portables il y a plus d’un an.

Pour y parvenir, Google s’est engagé à ne pas utiliser les données utilisateur Fitbit, à la fois la santé et l’emplacement, obtenus grâce aux accessoires portables de l’entreprise, pour afficher des annonces personnalisées. Cette mesure s’appliquera à tous les utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen.

Fitbit, un peu plus près de devenir Google

Bien que l’accord soit devenu officiel en novembre 2019, pendant des mois, Google est soumis à recherche de la part des régulateurs, qui ne se sont pas félicités de l’éventuelle acquisition de l’entreprise de wearables, évaluée par Google à 2,1 milliards de dollars.

C’était en août quand ces enquêtes ont commencé, et il a fallu attendre presque la fin de l’année pour que l’Union européenne se prononce sur la question donne ton approbation acheter.

Savoir plus: Google a quelque chose à dire sur l’acquisition de Fitbit

Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, a confirmé dans un communiqué que La proposition d’achat de Fitbit a été approuvée par Google, car les engagements garantissent que le marché des appareils portables et l’espace de la santé numérique ils resteront ouverts et compétitifs.

En ce sens, ils indiquent également que Engagements de Google concernant la collecte de données à des fins publicitaires donner le choix aux utilisateurs quelles données voulez-vous partager. Dans tous les cas, l’UE a imposé un veto à Google par lequel elle empêchera l’entreprise d’utiliser ces données pendant au moins 10 ans depuis l’acquisition a lieu.

Fait intéressant, l’Union européenne a également imposé comme obligation d’approuver cet accord que Google maintient l’interopérabilité des appareils Fitbit avec des plates-formes au-delà d’Android – quelque chose dans lequel Google s’est engagé. Et c’est que pour une raison quelconque, l’UE ne verrait pas avec de bons yeux que la société a limité l’utilisation des accessoires Fitbit afin qu’ils ne soient compatibles qu’avec Android. Quelque chose qui, en revanche, est une pratique courante chez Apple depuis la naissance de l’Apple Watch.

Dans tout les cas, l’achat n’est pas encore terminé. Google attend toujours que d’autres commissions de régulation acceptent l’accord. Pourtant, selon les estimations du directeur financier d’Alphabet, l’achat de Fitbit par Google devrait être une réalité avant la fin de 2020.