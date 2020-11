Comme la presse autrichienne a fui, l’Union européenne envisage de restreindre les possibilités d’applications telles que WhatsApp, Signal ou Telegram: une résolution en attente de traitement cherche trouver un nouveau cadre pour accéder aux messages chiffrés de bout en bout dans les applications de messagerie. L’objectif serait d’obtenir une porte aux conversations privées d’éventuels terroristes.

Les applications de messagerie ont progressivement renforcé la confidentialité des utilisateurs en chiffrant les conversations de bout en bout. Ce système de cryptage, utilisé par des applications telles que les chats secrets de WhatsApp, Signal ou Telegram, Ils chiffrent chaque message avec une clé que seuls l’expéditeur et le destinataire connaissent. Ce sont des messages qui ne restent pas sur les serveurs des plateformes, ils ne sont donc accessibles à personne, pas même à la police. Et c’est précisément ce qui inquiète l’Union européenne.

L’UE cherche à accéder à des messages cryptés sous risque de terrorisme

Comme l’a révélé le média autrichien Radio FM4, le Conseil des ministres de l’Union européenne a un projet relatif aux systèmes de messagerie cryptée. Sous le nom de ‘Sécurité grâce au cryptage et à la sécurité malgré le cryptage», le projet de fuite détaille la position de l’Union européenne sur les applications de messagerie cryptées. À aucun moment, il n’est fait mention de la suppression du cryptage en Europe, mais il y a un intérêt à réformer les cadres juridiques sur tout le continent afin que les autorités aient accès aux messages.

Le ‘Projet de résolution du Conseil sur le cryptage‘soulève des inquiétudes concernant les utilisations non autorisées de la technologie E2E. Dans le projet de fuite il n’est à aucun moment détaillé que l’interdiction du système de cryptage de bout en bout est à l’étude (les résolutions du conseil n’ont pas d’effets juridiques), cela ouvre la porte aux autorités avoir un moyen d’accéder aux conversations. Comme spécifié par le projet filtré,

“Pour les autorités compétentes, l’accès aux preuves est non seulement essentiel pour mener à bien des enquêtes et ainsi traduire les criminels en justice, mais aussi pour protéger les victimes et contribuer à assurer la sécurité.”

L’Union européenne cherche un équilibre entre la confidentialité des utilisateurs et l’accès des autorités aux messages qui mettent les personnes en danger. Pour y parvenir, il propose de collaborer avec l’industrie technologique: sans perdre le chiffrement de bout en bout des applications, qui que l’UE considère comme positive pour les citoyens, “les autorités compétentes doivent pouvoir accéder aux données de manière légale et sélective, dans le plein respect des droits fondamentaux et du régime de protection des données”.

Selon le «projet de résolution du Conseil sur le cryptage», l’UE devrait réformer le cadre juridique sur tout le territoire:

“Il est clairement nécessaire d’examiner les effets dérivés de différents cadres réglementaires afin de développer un cadre réglementaire cohérent dans toute l’UE qui permette aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches opérationnelles de manière efficace.”

L’intérêt d’obtenir un moyen d’accéder aux conversations privées au sein de l’Union européenne dure depuis plusieurs mois. En juin, la commissaire Ylva Johansson a fait part de ses préoccupations concernant le cryptage E2E lors d’un webinaire sur la prévention de la maltraitance des enfants. Une note diffusée en septembre exhortant l’UE à prendre position plus forte sur la vulgarisation du cryptage dans les conversations. Et le projet dont nous avons entendu parler serait une autre étape dans l’accès aux plateformes de messagerie dans le but de défendre la sécurité des citoyens.

Les résolutions du Conseil ne sont pas juridiquement contraignantes: ce qui est finalement approuvé n’impliquera pas l’abolition du cryptage en Europe ou la mise en place de portes dérobées

Le “ projet de résolution du Conseil sur le cryptage ” sera présenté le 19 novembre au Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI) pour approbation le 25 novembre par le “ Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l’Union européenne »(COREPER). Plus tard, il serait soumis à l’approbation du Conseil de l’UE, toujours sans une réforme claire du cryptage au niveau européen puisque les résolutions manquent d’effets juridiques. Nous verrons si l’Union européenne finit par légiférer pour imposer une porte dérobée aux applications ou un cryptage de bout en bout.

