Gracieuseté de PokemonOficialES sur YouTube.

Sympathique, puissant et divertissant, Pokémon C’est l’une de ces franchises qui réussissent à créer des personnages divers auxquels tout le monde peut s’identifier ou que tout le monde voudrait sûrement avoir. Cependant, s’il est vrai que Pikachu est le Pokémon le plus célèbre de tous, deux existent Pokémon qui sont également célèbres parmi les fans pour leur beauté et leur puissance, c’est pourquoi ce fan art de Pokémon les représente: Lugia et Ho-Oh!

Gardiens du ciel et de la mer de Pokemon

Les deux Pokémon Inspirées des créatures légendaires, ces créatures puissantes sont parmi les plus belles de la franchise et dans cet art, nous voyons cette fonctionnalité augmentée de mille. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Lugia a été créé pour l’anime Pokémon plutôt que pour les jeux, cependant, nous avons maintenant dans ce fan art que d’un côté nous voyons Lugia flottant entre les vagues géantes de l’océan et tout un art bleu déployant ses ailes, immédiatement de l’autre côté et en contraste avec Ho-Oh! De la même manière, sur les flammes explorant dans toute sa puissance avec ses frappantes plumes orange, rouges et vertes. Selon cet art, sont Pokémon le plus beau et le plus puissant de sa génération?

