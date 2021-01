Il est incontestable d’affirmer que la saga des vétérans F-Zéro, créée il y a plus de 30 ans, n’est pas à son apogée. Et pas précisément à cause de sa surexploitation, mais plutôt à cause du contraire. Une franchise de course futuriste, dont le sillage a été suivi par des séries comme Wipeout, qui ne s’est malheureusement pas démarquée du fait du nombre de ses livraisons.

Toshihiro Nagoshi, producteur de F-Zero GX (livraison sortie dans le GameCube maintenant disparu en 2003), la franchise est toujours très présente, malgré son travail récent dans la saga Yakuza, étant prêt à revenir pour faire partie de l’univers de Captain Falcon et de sa compagnie. Ou du moins c’est ce que déclaré dans une récente interview sur le site Red Bull France. Nagoshi a reconnu qu’il avait une affection particulière pour F-Zero GX, indiquant clairement que, si l’occasion se présentait, il n’hésiterait pas une seconde à se lancer pour travailler sur un nouvel opus. Bien sûr, il essaierait, selon ses propres mots, «d’en faire un jeu vraiment difficile».

Qu’as-tu pensé de l’actualité? Ce n’est pas la première fois que nous recueillons des déclarations de Toshihiro Nagoshi. Cependant, leurs souhaits sont une chose et les plans de Kyoto en sont une autre. Pensez-vous que Nintendo a en tête, à court ou moyen terme, un nouvel épisode d’une saga aussi notoire? Nous attendons, comme toujours, vos commentaires et impressions au-delà des réseaux.

