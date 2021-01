Obtenez l’Amazfit Bip U à un prix totalement ridicule.

Écrit par Christian Collado dans Offres

Aujourd’hui est une bonne journée pour changer votre ancienne smartwatch pour l’une des mieux évaluées sur le marché. Surtout parce que pour la première fois, c’est possible obtenez-le au prix de 50 euros, l’un des plus bas de son histoire.

Acheter sur AliExpress: Amazfit Bip U

Il s’agit de Amazfit Bip U, l’un des appareils portables Xiaomi et Amazfit les plus intéressants, qui depuis son lancement s’est positionné comme l’un des meilleurs modèles disponibles dans le catalogue de la marque. Et aujourd’hui, vous pouvez le trouver à un prix juste ridicule.

L’Amazfit Bip U tombe à 50 euros pour la première fois

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’Amazfit Bip U est devenue l’une des montres les mieux évaluées sur le marché, mais sans aucun doute, les principales sont son design, élégant et durable, grâce à un boîtier protégé par du polycarbonate; le sien écran réfléchissant écoénergétique et visible dans presque toutes les circonstances; et son autonomie, jusqu’à 5 jours – Rien de mal étant donné que la montre comprend le GPS (version Pro uniquement), un compteur d’oxygène dans le sang et de nombreuses autres fonctions de surveillance de la santé et de l’activité -, ou jusqu’à 9 si vous n’utilisez que ses fonctions les plus basiques.

Acheter sur AliExpress: Amazfit Bip U

Au-delà de tout cela, l’Amazfit Bip U a un puissant moteur de vibration linéaire pour nous informer des notifications et des défis terminés, du moniteur de veille et d’activité automatique, du lecteur de fréquence cardiaque, de la protection IP68 contre l’eau et de la poussière, de 60 modes sportifs intégrés, de Bluetooth 5.0 et de la compatibilité avec les appareils Android et iOS.

Normalement, le prix de la montre est 69,99 euros, un chiffre qui, en soi, est déjà bien inférieur à celui des autres modèles concurrentiels. Mais pour un temps limité, il est possible de le faire entrer AliExpress, ils sont expédiés d’Espagne au prix de seulement 50 euros.

Amazfit Bip UEspécificationsPoids31gAffichage 1,43 pouces 2,5D TFT, tactile «toujours allumé» Résolution320 x 302 pixelsProcesseurNon spécifiéRAMNon spécifiéStorage128MBLecteur de fréquence cardiaqueOui, optiqueBatterie230mAhOtherBluetooth 5.0, GPS (version Pro uniquement), capteur d’accélération Wi-Fi, IP68 capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante, capteur de pression d’air, microphone Acheter sur AliExpress: Amazfit Bip U