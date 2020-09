L’un des Avengers originaux qui devrait apparaître dans le prochain lot de films Marvel pourrait ne pas se retirer du MCU au moment où le générique sera lancé.

L’acteur Chris Hemsworth qui a joué Thor dans plusieurs films MCU, y compris les films Avengers, a déclaré que le prochain film Thor n’est pas le genre de film MCU dans lequel vous dites au revoir à cette marque.

Le commentaire indique que Hemsworth est prêt à continuer à jouer Thor dans d’autres films MCU, et qu’il vise une sortie plus emblématique, similaire à ce qui est arrivé à d’autres Avengers originaux.

Trois des six Avengers originaux ont été sacrifiés dans Avengers: Fin de partie, et deux d’entre eux ont mis fin à leur contrat avec Marvel dans le processus. Black Widow et Iron Man sont morts dans le film, tandis que Captain America s’est retiré dans une chronologie différente pour vivre la vie qu’il n’a jamais eue dans la réalité principale du MCU. Mais pour autant que les gens de l’univers de Marvel le sachent, Steve Rogers est également mort dans la bataille contre Thanos. Parmi les acteurs jouant ces trois personnages emblématiques, ce ne sont que Robert Downey Jr. et Chris Evans qui ont mis fin à leur course avec Marvel, et les deux acteurs ont dit à plusieurs reprises qu’ils ne reprenaient pas leurs rôles. Scarlett Johansson jouera Nat une fois de plus dans la prochaine Black Widow, mais c’est une préquelle, ce qui signifie qu’elle est toujours morte en 2023, qui est le nouveau cadeau du MCU.

Cela nous laisse avec trois autres Avengers originaux qui continueront à apparaître dans le MCU. À terme, ils seront tous remplacés, mais au moins l’un d’entre eux n’est pas prêt à prendre sa retraite. La meilleure partie à ce sujet est la façon dont il l’a dit, suggérant que sa prochaine apparition ne sera pas dans un film digne de sa disparition prématurée ou de sa retraite.

Hawkeye (Jeremy Renner), Hulk (Mark Ruffalo) et Thor (Chris Hemsworth) sont les trois Avengers originaux restants. Clint Barton passera le relais de Hawkeye à Kate Bishop dans la série télévisée Hawkeye, tandis que Ruffalo a déjà confirmé qu’il parlait avec des dirigeants de Marvel pour les futures apparitions de Hulk. Hemsworth jouera le Dieu du tonnerre une fois de plus dans Thor: Love and Thunder où il est censé donner le rôle de Thor à Natalie Portman.

Affiche pour Thor: The Dark World montrant Thor (Chris Hemsworth) et Jane Foster (Natalie Portman) au premier plan. Source de l’image: Marvel Studios

Mais juste parce que Thor a vu une transformation massive de Thor: Ragnarok à Endgame, le personnage pourrait apparaître dans MCU au-delà de Thor 4. La nouvelle vient de Hemsworth lui-même, qui a déclaré au magazine polonais Elle Man (via Variety) qu’il n’avait pas fini avec le rôle. .

Voici sa réponse qu’il a donnée lorsqu’on lui a demandé s’il allait prendre sa retraite après le prochain épisode de Thor (c’est nous qui soulignons):

Êtes-vous fou?! Je ne suis pas en période de retraite. Thor est bien trop jeune pour ça. Il n’a que 1 500 ans. Ce n’est certainement pas un film que je dis au revoir à cette marque. Du moins je l’espère.

Thor est bien trop jeune pour prendre sa retraite, oui. Et il n’est pas assez gros pour éviter les batailles.

Mais ce qui est intéressant dans la réponse semi-sérieuse de Hemsworth, c’est le peu qui dit que Thor 4 n’est « certainement pas un film dans lequel je dis au revoir à cette marque. »

En d’autres termes, des films comme Infinity War et Endgame offrent une parfaite existence à ces personnages emblématiques, qu’il s’agisse de la mort réelle ou de la retraite. Infinity War a tué Heimdall, ainsi que les originaux Loki et Gamora. Les versions de Loki et Gamora qui continueront d’apparaître dans la phase 4 seront des personnages de réalités différentes. Endgame a entraîné la mort de personnages plus grands, notamment Black Widow, Iron Man et Thanos – les méchants comptent aussi. Cap a pris sa retraite après sa dernière mission.

Affiche pour Thor: Ragnarok, avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Source de l’image: Marvel Studios

Thor s’est lancé dans un nouveau voyage, libéré de l’énorme problème de Thanos. Sa rencontre avec sa mère a également réglé l’autre grande déception de sa vie, son incapacité à diriger les personnes dont il était censé s’occuper. Thor pourra vivre sa vie et découvrir qui il est censé aller de l’avant. Mais a-t-il un avenir dans Avengers au-delà de Endgame? Pourrions-nous le voir dans un crossover Avengers 5?

Le fait que Thor 4 n’est « certainement pas un film qui [he says] au revoir à cette marque »est une excellente nouvelle pour les fans. Cela signifie que Hemsworth veut une sorte de sortie plus significative, similaire aux autres Avengers. En fin de compte, c’est à Marvel de décider comment il se débarrassera de Thor maintenant que Portman portera ce marteau. Et ce que l’ancien Thor pouvait encore faire pour aider les Avengers. Mais, espérons-le, la sortie de Hemsworth du MCU sera aussi épique que les autres.

La déclaration de l’acteur ne fait pas de Love and Thunder un mauvais film. Après tout, Thor 4 n’a qu’à faire mieux que les deux premiers versements de la franchise, et c’est une barre basse. Et il se trouve que Hemsworth pense que le nouveau film est encore plus drôle que Ragnarok. Voici ce qu’il avait à dire sur le scénario de Taika Waikiki pour le prochain film Thor:

Après avoir lu le scénario, je peux dire que je suis très excité. Dans cette production, il y aura certainement beaucoup d’amour et beaucoup de foudre. Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie, je fais toujours partie de l’univers Marvel et que nous puissions continuer l’histoire de Thor. Bien sûr, je ne peux rien révéler sur l’intrigue. Mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai qu’en lisant le scénario, je me suis beaucoup plus amusé que sur Thor Ragnarok, et cela montre quelque chose parce que ce film était génial.

Thor 4 a une date de sortie le 11 février 2022, en supposant que la pandémie de coronavirus ne cause pas plus de retards.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.