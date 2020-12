L’art conceptuel de Miles Morales Strike Suit vient de sortir

L’un des costumes les plus uniques de Spider-Man: Miles Morales est le costume STRIKE. Bien qu’il existe des combinaisons qui semblent très soignées ou qui changent le gameplay, comme la combinaison de sac à dos Spider-Cat, la combinaison STRIKE est différente car elle a vraiment l’air distinctive, presque comme si elle venait d’un jeu complètement différent. Spider-Man: Miles Morales a été un mois depuis sa sortie et l’art conceptuel du jeu commence à fuir. Aujourd’hui, nous vous montrons.

Un costume d’araignée unique

L’auteur de l’œuvre s’appelle Dave Rapoza qui est un illustrateur et artiste indépendant travaillant spécifiquement sur le concept et l’art de la bande dessinée. Rapoza a utilisé son compte Twitter personnel pour montrer comment il a travaillé avec le studio Insomniac Games sur la conception du nouveau costume de Spider-Man. Le produit final est sans doute l’un des meilleurs costumes de Spider-Man: Miles Morales, et l’art conceptuel montre pourquoi. Nous vous laissons la publication ci-dessous:

mon art conceptuel Strike Suit pour “ Spider-Man: Miles Morales ” des belles personnes à Insomniac Games pic.twitter.com/iDgRQmSGpU – Dave Rapoza (@DaveRapoza) 30 novembre 2020

La combinaison STRIKE est déverrouillée au niveau 10 et coûte 16 jetons d’activité et 2 pièces technologiques à fabriquer. Rappels d’art conceptuel fans le travail impliqué dans un jeu comme Spider-Man: Miles Morales. C’est bien de voir l’artiste attirer l’attention pour son travail acharné, car le tweet compte à peine 6000 likes au moment de la rédaction. Ce vêtement est disponible dans le jeu et peut être déverrouillé comme nous l’avons déjà dit une des lignes ci-dessus. De plus, au-delà de la peau, Insomniac a également introduit deux nouveaux costumes dans le jeu original, ce qui signifie que dans le remaster, ils ont inclus plusieurs nouveaux extras (en plus du lifting graphique).

▪ Date de sortie: 19/11/2020