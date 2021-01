Nous avons toujours dit que l’un des principaux avantages de Google par rapport à sa concurrence directe est la personnalisation et sa grande liberté. Bien que parfois cela puisse être une épée à double tranchant, surtout ces derniers temps en raison du nombre d’applications malveillantes que nous pouvons trouver dans le Play Store, La vérité est que pouvoir personnaliser notre smartphone à notre guise n’a pas de prix.

Nous ne parlons pas seulement de thèmes personnalisés ou de la possibilité d’installer des lanceurs, mais aussi d’utiliser d’autres applications pour remplacer celles qui sont livrées en standard, comme le clavier. Bien que le clavier Google soit une option fantastique, la réalité est qu’il s’agit d’une application qui s’est alourdie avec le temps, sans préjudice du fait que … eh bien, c’est de Google. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous proposons une alternative fantastique, un clavier léger, rapide, facile à utiliser et sans nécessiter d’autorisations..

Simple Keyboard est un clavier open source et comme le dit son créateur, «c’est un clavier créé pour ceux qui n’ont besoin que d’un clavier». Pas de fioritures ni de designs fantaisistes, pas d’options complexes et personne ne collecte les données que nous saisissons, Le clavier simple est simplement un clavier rapide et efficace.

Non seulement il est parfait pour les appareils moins puissants compte tenu de son faible poids, Sinon, c’est aussi pour ceux qui recherchent le simple et efficace. Simple Keyboard possède également des fonctions très intéressantes, comme pouvoir réduire ou agrandir sa taille pour gagner en écran, ajouter la rangée de chiffres ainsi que la frappe toujours confortable par glissement.

Simple Keyboard est une application totalement gratuite, il n’a pas de publicité et ne nécessite pas d’autorisations au-delà de la vibration. Plus de 100 000 téléchargements et plus de quatre étoiles dans le Play Store garantissent l’application. Si ce n’est pas toujours le cas, nous pouvons télécharger certains de ces autres claviers qui sont également très intéressants.

