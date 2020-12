Obtenez le milieu de gamme «Plus» de Motorola sans trop dépenser.

Il Motorola Moto G9 Plus peut être à toi pour 199 euros grâce à l’une des offres Amazon. On parle de sa version avec 4 Go de RAM, qui s’accompagne d’un intéressant 128 Go de stockage.

Cet appareil est livré avec un grand panneau atteignant 6,8 pouces, l’un des processeurs G de Qualcomm et une grande batterie de 5000 mAh. Cela coûte moins de 200 euros et peut être un bon achat. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce Motorola Moto G9 Plus.

Achetez le Moto G9 Plus au meilleur prix

Le terminal Motorola a un panneau IPS de 6,8 pouces et une résolution Full HD +, ce qui nous laisse avec une densité de 387 pixels par pouce. La seule interruption de sa façade, un petit trou qui abrite sa caméra frontale de 16 mégapixels.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 730G, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter d’un bon fonctionnement. La série G de Qualcomm a été pensée pour tirer le meilleur parti de l’expérience de jeu, pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti tout en vous amusant.

Qualcomm Snapdragon 730G 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS de 6,8 pouces et résolution Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh et prise de charge rapide de 30 W 3,5 mm, radio FM, NFC

La firme a ajouté 4 caméras à l’arrière de son appareil: un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo pour mode portrait qui se répète avec 2 mégapixels. Comme nous l’avons dit, dans le coin supérieur gauche de son panneau, un appareil photo de 16 mégapixels.

Ce Motorola Moto G9 Plus abrite également une batterie de 5 000 mAh cela vous donnera des heures et des heures d’utilisation. De plus, il dispose d’un puissant Charge rapide de 30 W. Le terminal Motorola bénéficie également d’un USB Type-C, une prise casque, NFC et même radio FM.

Pour moins de 200 euros vous avez la possibilité de prendre l’un des meilleurs milieu de gamme d’une firme légendaire. Comme vous l’avez vu, nous parlons d’un terminal très équilibré, c’est un succès certain. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

