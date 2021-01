Faites le saut vers une nouvelle connectivité sans payer trop cher.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il realme X50 5G est à votre portée pour 235 euros grâce à l’une des offres AliExpress. On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous avez la possibilité d’obtenir un smartphone 5G complet qui offre également un bon ensemble de spécifications. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce realme X50 5G.

Le realme X50 5G arrive avec un écran IPS de 6,57 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à ce taux de rafraîchissement élevé tout bouge rapidement et en douceurMême le simple fait d’errer entre les différents menus est satisfaisant.

Sous son châssis se trouve l’un des derniers processeurs Qualcomm, le Snapdragon 765G. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de mémoire RAM. Vous aurez également la possibilité de choisir entre des modèles de 128 Go et 256 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 765G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,57 ″ Écran Full HD + 120 Hz IPS 4 caméras arrière Batterie 4200 mAh avec chargement rapide à 30 W Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB-C

L’appareil chinois a 4 capteurs à l’arrière: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels avec 116 ° de vision, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc. À l’avant, un capteur principal de 16 mégapixels et un deuxième objectif de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Sa batterie atteint jusqu’à 4 200 mAh et vous accordera une charge rapide puissante de 30 W. On parle de un smartphone 5G, donc si vous avez la chance de vivre dans une ville avec cette nouvelle connectivité, vous profiterez de la vitesse la plus élevée.

Savoir plus: Offre pour les joueurs: le Black Shark 3 arrive avec 110 euros de réduction