Pour très peu, vous avez ce domaine avec toutes les fonctionnalités essentielles du milieu de gamme amélioré.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez acheter le realme 7 pour moins de 200 euros. Ongle réduction de 50 euros pour le modèle haut de gamme de la série realme 7.

Nous parlons d’AliExpress Plaza pour que vous puissiez profiter expédition rapide depuis l’Espagne et garantie, donc vous ne vous inquiétez de rien. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil chinois.

Acheter sur AliExpress: realme 7 8 + 128 Go

realme 7, toutes les fonctionnalités et spécifications

Le terminal realme est l’un des moins chers que nous puissions trouver avec Affichage 90 Hz. C’est quelque chose que tu dois essayer de comprendre une sensation d’écoulement très agréable cela deviendra essentiel. Son panneau, avec la technologie IPS, atteint 6,5 pouces avec une résolution Full HD +. Pour reprendre les mots de mon collègue Christian Collado, “un excellent écran pas comme les autres que nous avons vu dans un mobile de ce prix”.

Dans ses entrailles, le MediaTek Helio G95, un processeur qui a prouvé sa puissance dans notre revue. Les jeux exigeants comme Call of Duty: Mobile se dérouleront sans problème. Il vient avec des versions de 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM, 64 Go et 128 Go de stockage.

Fiche technique Spécifications Realme 7 Dimensions 162,3 x 75,4 x 9,4 mm

196 grammes Écran 6,5 pouces IPS, Full HD + et 90 Hz Processeur MediaTek Helio G95RAM4 / 6/8 Go LPDDR4x Système d’exploitation Realme UI basé sur ColorOS 7 (Android 10) Stockage 64/128 Go UFS 2.1 CamérasArrière: 48 + 8 +2 + 2 PM

Frontale: 16 MPBatterie5000 mAh, charge rapide 30WAutresLecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type-C, port casque 3,5 mm Prix de sortie 249 euros (version 8 + 128 Go)

La batterie du terminal chinois atteint 5 000 mAh, à côté d’un Charge rapide de 30 W. Vous n’aurez pas à vous soucier de l’autonomie, dépasse 7 heures d’écran avec facilité pour atteindre la fin de la journée sans problèmes Grâce à la technologie de charge rapide de realme, vous atteindrez 0% à 100% en une heure.

Savoir plus: realme 7, test: c’est le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant

Si vous recherchez un nouveau smartphone pour moins de 200 euros, ce realme 7 est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire, sans aucun doute. Un très bon écran, des performances solvables, une autonomie avec laquelle vous ne pouvez pas vous inquiéter et des appareils photo qui serviront à prendre de superbes photos dans pratiquement toutes les conditions. Que demander de plus à ce prix?

Acheter sur AliExpress: realme 7 8 + 128 Go