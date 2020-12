L’appareil chinois a beaucoup à dire à ce prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il realme 7, que nous avons analysé il y a quelques semaines, peut être le vôtre pour 160 euros. Il arrive dans sa version globale, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Grâce à cette offre de AliExpress vous avez la possibilité de vous procurer un très bon milieu de gamme, un appareil bien conçu, avec un grand écran et 4 caméras arrière. Ce sont toutes ses caractéristiques.

realme 7, test: c'est le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant

L’appareil chinois intègre un écran IPS de 6,5 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz. À l’intérieur se trouve l’un des processeurs de jeu de MediaTek, le Helio G95. Vous pouvez déplacer des applications exigeantes sans avoir à vous précipiter. Sa batterie, en revanche, atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W. Le realme 7 arrive avec 4 caméras à l’arrière:

MediaTek Helio G95 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne 6,5 ″ Full HD + 90 Hz Écran Super IPS 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide sur prise 30 W 3,5 mm, USB-C, NFC