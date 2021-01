Un appareil photo qui pivote à 180 degrés et un prix qui baisse de plus de 40%

Le milieu de gamme de Samsung a refait surface au cours de l’année écoulée avec appareils très intéressants, comme le Samsung Galaxy A50, le Galaxy A70 ou le Galaxy A80, qui est venu avec un curieux mécanisme rotatif. C’est précisément ce dernier qui nous intéresse, puisque vous pouvez l’acheter avec un remise attractive.

Dans Phone House, nous pouvons trouver le terminal Samsung pour seulement 350 euros dans sa seule version de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Suppose un 40% de réduction. Si vous préférez, vous pouvez également l’acheter à Amazon, mais à un prix plus élevé.

C’est le curieux smartphone Samsung

Comme nous l’avons souligné, l’appareil Samsung arrive avec un design très caractéristique. Sa façade est entièrement occupée par un écran Résolution Super AMOLED 6,7 pouces et Full HD +, l’expérience est vraiment immersive. Cependant, le plus particulier est dans le mécanisme de rotation de votre caméra, ce qui évite l’inclusion d’une caméra pop-up, d’une encoche ou d’un trou dans l’écran.

Sous son corps, le Snapdragon 730 fabriqué par Qualcomm, un processeur très solvant avec lequel il déplacera sans problème ce que vous mettez devant lui. Ce n’est pas au niveau d’un haut de gamme, mais la puce de la firme nord-américaine fait un très bon travail. Vous le trouverez avec une seule version de Mémoire RAM de 8 Go.

Samsung Galaxy A80CaractéristiquesDimensions165,2 x 76,5 x 9,3 mm / 226 grammes de poidsAffichage 6,7 pouces Super AMOLED Nouvelle résolution d’écran InfinityFull HD + (2400 x 1080 pixels) ProcesseurQualcomm Snapdragon 730 Octa Core: 2x 2,2 GHz + 6x 1, 7 GHz RAM 8 Go Système d’exploitation Android 9 pieds sous un Stockage UIA Caméras non extensibles de 128 Go Triple: 48 mégapixels principaux f / 2.0 + ultra grand angle 8 MP f / 2.2 (123º) + capteur de profondeur 3D. Appareil photo rotatif Batterie 3700 mAh avec charge rapide 25 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran (optique), NFC, USB Type C Couleurs Or, noir, argent

Ce Samsung Galaxy A80 intègre une triple caméra à l’arrière, constitué d’un capteur principal de 48 mégapixels, un 8 mégapixels «ultra grand angle» et un capteur de profondeur. Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de caméra frontale, puisque son curieux mécanisme fera tourner ces trois capteurs pour que vous puissiez prendre des selfies.

La batterie du terminal coréen atteint 3 700 mAh et profitez d’un Charge rapide de 25 W. Le Galaxy A80 comporte également NFC, vous pouvez donc l’utiliser pour transférer facilement des fichiers ou payer sans avoir à retirer votre portefeuille.

Vous avez pu le vérifier, nous parlons d’un smartphone totalement différent de ce que nous avons vu, avec lequel vous pouvez vous vanter d’originalité. A aussi spécifications plus que solvants et un écran avec lequel vous pourrez profiter pleinement de tout contenu multimédia.