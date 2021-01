Récemment présenté, il est passé sans douleur ni gloire, mais c’est un achat garanti à ce prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Mobile

Bien qu’au cours des dernières années, la famille Redmi de Xiaomi ait été un succès, il semble que le Redmi 9T Quelque chose est passé inaperçu lors de sa récente sortie. Ce n’est pas parfait, mais le terminal chinois est un bon appareil, et vous pouvez l’acheter à un prix avantageux.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi 9T

Sur AliExpress, nous trouvons le smartphone Xiaomi avec un gros rabais dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Tout ce que vous gagnez avec Xiaomi mobile

Ce Xiaomi Redmi 9T arrive avec un écran IPS qui touche 6,5 pouces avec une résolution FHD +. Il Muflier 662 Qualcomm se charge de lui donner de la puissance, un processeur que nous avons testé à de nombreuses reprises, une assurance vie entière dans le milieu de gamme. Vous pouvez le trouver avec une seule version de Mémoire RAM de 4 Go, 64 Go ou 128 Go de stockage. De plus, il est livré avec Android 10 Q, vous apprécierez donc un logiciel fluide et mis à jour.

Xiaomi Redmi 9TSpécificationsDimensions162,3 x 77,3 x 9,6 mm / 198 grammes de poidsÉcran 6,53 pouces IPS et Gorilla Glass 5 RésolutionHD + 2,340 x 1,080 pixelsProcesseurQualcomm Snapdragon 662

Adreno 610 GPU RAM 4 Go LPDDR4x Système d’exploitation Android 10 Q Stockage 64/128 Go extensible par caméras microSDArrière 48 MP f / 1,79 quadruple + 8 MP + 2 MP «Ultra Wide» avec mode portrait + objectif macro 2 MP

Frontale8 MP avec AI et mode portraitBatterie6000 mAh avec charge rapide 18WLecteur d’empreintes digitales OtherSide, Dual SIM, USB Type CPPrixDès 179 euros en Europe

Sur son arrière, un caméra quad avec un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels, un objectif de 2 mégapixels pour l’effet portrait et un autre objectif macro de 2 mégapixels. Ce Xiaomi Redmi 9T ne manque pas non plus d’autonomie, sa batterie s’élève à 6000 mAh, avec une charge rapide de 18W.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Redmi 9T

Comme vous l’avez vu, le Xiaomi Redmi 9T est un bon appareil, avec une fiche technique complète. Quelque chose est peut-être passé inaperçu, il a peut-être plus de concurrence que ses versions précédentes, mais à ce prix, c’est un achat totalement recommandé.