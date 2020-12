Vous avez la possibilité de prendre le smartphone Motorola pour seulement 149 euros.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous avez la possibilité de profiter Motorola Moto G9 Play pour seulement 149 euros. Arrive à côté de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, des chiffres qui satisferont la plupart des utilisateurs.

L’appareil Motorola a un écran qui dépasse 6 pouces, l’un des processeurs Qualcomm Snapdragon et 3 caméras arrière. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce Motorola Moto G9 Play.

Achetez le Motorola Moto G9 Play au meilleur prix

Nous avons rencontré un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. La seule interruption est un peu encoche en forme de goutte que vous oublierez après quelques heures d’utilisation.

Sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 662, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Vous pourrez déplacer facilement les applications que vous utilisez le plus, vous aurez également la possibilité de profiter du jeu impaire sans difficultés.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran HD IPS de 6,5 pouces + 3 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 15 W Prise casque, NFC et radio FM

Ce Motorola Moto G9 Play intègre 3 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo répétitif de 2 mégapixels pour mode portrait. Dans le trou de sa façade, un capteur de 8 mégapixels.

Le terminal Motorola est également livré avec une batterie de 5 000 mAh et technologie de charge rapide à 15W. À propos, il bénéficie également d’une prise casque, d’une connectivité NFC et même d’une radio FM. Pour moins de 150 euros, nous sommes confrontés un appareil très équilibré qui est postulé comme un choix intelligent.

Savoir plus: Motorola Moto G9 Play