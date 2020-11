Le smartphone OnePlus a beaucoup à dire en dessous de 300 euros.

le OnePlus Nord, que nous avons eu l’occasion de tester il y a quelques temps, est sur AliExpress pour seulement 278 euros.

Bien sûr, on parle de sa version globale, qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous devez savoir qu’AliExpress célèbre la Journée mondiale du shopping et vous n’aurez qu’à appliquer le coupon onzeonce30 pour profiter de la réduction.

L’offre ne sera disponible que jusqu’à demain.

Ce OnePlus Nord a un joli design et un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, avec une résolution Full HD +.

Votre cerveau est le Snapdragon 765G, une puce puissante avec laquelle vous pouvez profiter de jeux exigeants. Le smartphone chinois intègre également un caméra arrière quad et une batterie de 4 115 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 765G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED Full HD 6,44 ″ + 4 caméras arrière Batterie 4.115 mAh avec charge rapide à 30W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC