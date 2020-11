Ce smartphone a exactement ce dont vous avez besoin et son prix est vraiment tentant.

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez obtenir le realme 6i pour seulement 137 euros.

Nous ne parlons pas du modèle de base, mais de la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué pour bénéficier de la remise maximale.

Tout ce que vous gagnez avec le realme 6i

Savoir plus: realme 6i, test: abordable, équilibré et avec une excellente autonomie

L’appareil chinois arrive avec une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de MediaTek, le Helio G80.

Ce realme 6i dispose également de 4 caméras arrière et d’une batterie qui vous donnera heures et heures d’utilisation grâce à ses 5000 mAh.

MediaTek Helio G80 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide sur prise 18 W 3,5 mm, NFC Savoir plus: Ce terminal Oppo à prix réduit fait sensation en 2020