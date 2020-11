Ce pendentif Mimikyu est étrangement beau

Une grande partie de la reconnaissance de la franchise Pokémon est due à tous les quantité de marchandise disponible dans le monde. Et pour ajouter un produit de plus à la gigantesque liste d’accessoires, une bijouterie a lancé un magnifique collier inspiré du Pokémon Mimikyu.

Nous avons déjà vu ce type de bijoux avec des bagues de fiançailles incroyables pour attraper votre moitié. Cependant, les entreprises de joaillerie continuent de se faire jour avec Des designs et des détails parfaits pour les dames aimant les Pokémon.

Ce Mimikyu est plus beau que l’officiel

Les bijoux spécialisés dans la confection Pièces inspirées de Pokémon connu sous le nom de U-Treasure, est en vente depuis 12 octobre son nouveau collier inspiré du Pokémon de type fantôme appelé Mimikyu.

Ce collier en or est ce que tout amateur de Pokémon aimerait avoir

Le collier reproduit fidèlement le personnage, avec de petits détails dans ses yeux et incrustations précieuses. La chaîne a un longueur 45 cm et est disponible en Or, argent et platine. Leurs prix sont les suivants:

Argent: 2,5 euros

Or jaune 10 carats: 5,77 euros

Or jaune / rose / blanc 18 carats: 10,56 euros

Platine 950: 11,26 euros

Vous pouvez acheter ces vêtements dans la boutique officielle U-Treasure.

Quelle est ta couleur préférée?

