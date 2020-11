Aliexpress a fait chuter le prix du Xiaomi Mi 10T Pro: il vous appartient avec une remise de 200 euros.

Écrit par Dídac Dalmases

À peine un mois s’est écoulé depuis l’arrivée des Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite et Mi 10T Pro en Espagne. Avec un prix de lancement dans la version Pro la plus basique de 599 euros ils représentent un raffinement axé sur le contenu et le jeu de la série Mi 10.

Concernant le Mi 10T Pro, nous sommes confrontés à un Xiaomi juste un cran en dessous de Mi 10, étant le plus récent haut de gamme de la firme chinoise. Un morceau de terminal que vous pouvez acheter sur Aliexpress pour seulement 407 euros, une économie de presque 200 euros difficile à ignorer.

Pour accéder à ce prix limité, vous devez ajoutez le mobile à votre panier et terminez le traitement de la commande à partir de lundi prochain 23 novembre, quand Aliexpress publiera toutes ces offres. Ensuite vous pouvez acheter ce Xiaomi Mi 10T Pro dans sa version avec 128 Go de stockage pour 407 euros, un prix bien en dessous des 500 euros habituels pour lesquels on peut le trouver dans d’autres boutiques en ligne.

Il ne faut pas oublier que le nouveau Xiaomi Mi 10T Pro comprend le Qualcomm Snapdragon 865, connectivité 5G, MIUI 12 basé sur Android 10 et 8 Go de RAM, un combo complet conçu pour amener la puissance du mobile à un autre niveau.

Comme si cela ne suffisait pas, ajoutez à tout cela un Écran IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour les sessions de jeu intensives et pour profiter de transitions fluides. Il comprend une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W et une section photographique complète avec un appareil photo principal de 108 mégapixels.

En bref, des fonctionnalités haut de gamme strictes pour un prix historique bas, et oui, nous garantissons qu’ils voleront, donc nous n’y penserons pas trop.

