Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo au Mexique continue de croître et il semble de plus en plus courant d’entendre parler de lancements réalisés dans notre pays. Par exemple, aujourd’hui, un indépendant mexicain a fait ses débuts sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Nous parlons de Lunch A Palooza, le jeu de combat multijoueur de Seashell Studios. Depuis quelques heures, ce jeu est disponible dans les boutiques numériques de Nintendo Switch et PlayStation 4.

Sur le PlayStation Store, Lunch A Palooza peut être obtenu pour 19,99 $ USD. Pour sa part, la version pour Nintendo Switch coûte 33,99 $ MXN.

Il est à noter que ce n’est pas le début de Lunch A Palooza. Le fait est que le jeu est sorti l’année dernière sur PC et que vous pouvez l’obtenir sur Steam. En outre, il y a quelques mois, il a fait ses débuts sur Xbox One.

Lunch a Palooza est maintenant disponible pour votre propre NINTENDO SWITCH! Obtenez le vôtre dans le magasin https://t.co/Lmyohf7JZ9

Rejoignez cette folie multijoueur! 🍕💥🍔🎮 # seashellstudio #Lunchapalooza #gaming #Nintendo #NintendoSwitch #launch #news #videogames #game pic.twitter.com/CHvkstfKGp – Seashell Studio (@Seashell_Studio) 3 novembre 2020

Qu’est-ce que Lunch A Palooza?

Au cas où vous vous poseriez la question, nous vous disons que Lunch A Palooza est un jeu multijoueur conçu pour être un jeu de combat occasionnel. En fait, il a une essence qui rappelle les jeux à 4 joueurs de l’ère Nintendo 64.

Dans celui-ci, vous pourrez contrôler différents aliments, qui utiliseront leurs capacités uniques pour vaincre leurs rivaux. Ceci dans différents modes de jeu tels que la bataille en équipe ou le contrôle de différents points dans chaque scénario.

Et vous, donnerez-vous une chance à Lunch A Palooza? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à l’industrie du jeu vidéo au Mexique.