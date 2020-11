Baisse de prix quelques fois auparavant vue dans un terminal de la taille du Huawei P40.

Le Huawei P40 est l’un des meilleurs téléphones mobiles que Huawei a lancé sur le marché ces derniers temps et, bien qu’il ne soit pas le plus récent, il continue d’être une option à prendre en compte et plus encore au prix exceptionnel auquel il peut être acheté pour le Vendredi noir

Savoir plus: Huawei P40

Avec le P40, nous trouvons un smartphone avec un panneau avant OLED Full HD de 6,1 pouces, 8 Go de RAM et 128 de ROM extensibles par nanoSD, Processeur HiSilicon Kirin 990 et système d’exploitation Andorid 10 avec couche de personnalisation EMUI 10.1.

Ce terminal, en outre, fait partie de la liste que Huawei a publiée et qui comprend les mobiles d’entreprise qui recevront EMUI 11.

Design et caméras d’un autre niveau

La section la plus importante du Huawei P40 est celle des caméras. Celui-ci intègre un module de trois caméras arrière dirigées par Capteur principal UltraVision avec résolution au format RYYB, qui est capable de capturer encore plus de lumière grâce à son traitement d’image. Il est accompagné d’un Caméra ultra grand angle 16 MP résolution et f / 2.2 et final a 9 MP «téléobjectif» stabilisé grâce à l’OIS toujours utile.

Dans la section selfie, il a un Capteur 32 MP f / 2.0 avec une caméra de profondeur Ceci est utilisé pour mieux interpréter la distance entre l’appareil photo et le sujet au premier plan à photographier, et ainsi générer un effet de flou d’arrière-plan beaucoup plus précis.

En ce qui concerne les autres points forts de ce Huawei, nous ne pouvons pas oublier son conception très soignée et fine. L’appareil est construit avec dos en verre et châssis en aluminium poli, légèrement arrondi, qui sert de lien entre l’écran et le panneau arrière qui, franchement, le rendra spectaculaire dans votre main.

Vous savez, si vous voulez vous en emparer, quelques instants seront meilleurs que ce Black Friday avec un remise de près de 300 euros sur son PVC

