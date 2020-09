La Cour de justice de l’Union européenne a franchi une étape décisive pour consolider la neutralité du Net dans la région. Ce mardi, ils ont défini une série de règles dont le but est de garantir l’égalité de traitement dans le trafic Internet et l’accès aux contenus. Donc, les fournisseurs de services ne peuvent pas recourir à des pratiques qui limitent les droits des utilisateurs lors de la navigation sur le réseau, comme privilégier l’utilisation de certaines applications ou ralentir la vitesse lors de la consommation d’une certaine quantité de données.

s’opposer à un fournisseur d’accès Internet donnant la préférence à certaines applications et certains services à travers des offres qui accordent à ces applications et services un « taux zéro » et soumettent l’utilisation d’autres applications et services à des mesures de blocage ou de ralentissement « , ont-ils mentionné dans la décision.

Le sujet est venu parce que Telenor, un fournisseur d’accès Internet en Hongrie, a offert à ses clients un volume de données à haut débit. Cependant, lorsque la limite du plan a été atteinte, la vitesse a considérablement diminué. En outre, la société susmentionnée offrait un accès préférentiel à certains services dont les données n’étaient pas écartées du volume décrit précédemment. Depuis lors, les deux pratiques violent totalement les principes de neutralité du net.

En conséquence, l’Office hongrois des médias et des communications a déterminé que la proposition de Telenor « Ils n’ont pas respecté l’obligation générale de traitement équitable et non discriminatoire » et interdit ce type de proposition. Telenor a fait appel et l’affaire a été portée devant la Cour de justice, qui a interprété pour la première fois le règlement 2015/2120 qui garantit le «principe essentiel de l’ouverture d’Internet» (neutralité du net).

Décision clé en faveur de la neutralité du Net

Le TJEU a estimé que l’offre de la société était injuste et a jugé qu’aucun opérateur ne pouvait donner la préférence à certains services. L’échec, évidemment, crée un précédent pour les services Internet offerts sur le vieux continent, et ne fait que profiter des droits des utilisateurs et maintenir la neutralité du net.