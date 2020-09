Facebook affirme lutter contre la désinformation avec une série de nouvelles politiques à l’approche de l’élection présidentielle de novembre…

Le réseau social dit qu’il met en œuvre la même limite de transfert de messages dans Facebook Messenger qu’il avait précédemment introduite dans WhatsApp. Actuellement, vous pouvez transférer un message à 150 contacts à la fois, ce qui facilite la propagation rapide des messages de canular. À l’avenir, il ne sera plus possible de transmettre un message à plus de cinq personnes à la fois. Cependant, WhatsApp va encore plus loin, car il a réduit la limite de cinq personnes à une seule personne en avril.

Les deux services de messagerie utilisent un cryptage de bout en bout, ce qui signifie que l’entreprise ne peut pas vérifier le contenu car elle ne peut pas lire les messages, mais la limitation du transfert rend moins probable la propagation des messages de canular.

Facebook a également annoncé quatre politiques électorales spécifiques:

Nous n’accepterons pas de nouvelles annonces politiques la semaine précédant les élections.

Nous supprimerons les messages qui prétendent que les gens obtiendront le COVID-19 s’ils participent au vote, et nous joignons un lien vers des informations faisant autorité sur le coronavirus aux messages qui pourraient utiliser COVID-19 pour décourager le vote.

Nous attacherons une étiquette informative au contenu qui cherche à délégitimer le résultat de l’élection ou discuter de la légitimité des méthodes de vote, par exemple, en affirmant que les méthodes de vote légales conduiront à la fraude.

Si un candidat ou une campagne tente de déclarer sa victoire avant que les résultats finaux ne soient connus, nous ajouterons une étiquette à ses messages pour diriger les gens vers les résultats officiels de . et du National Election Pool.

Le PDG Mark Zuckerberg a expliqué les raisons des changements.

Les élections américaines ne sont que dans deux mois, et avec Covid-19 affectant les communautés à travers le pays, je suis préoccupé par les défis auxquels les gens pourraient être confrontés lors du vote. Je crains également qu’avec notre nation si divisée et les résultats des élections prenant potentiellement des jours, voire des semaines, pour être finalisés, il pourrait y avoir un risque accru de troubles civils dans tout le pays.

Cette élection ne se déroulera pas comme d’habitude. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre démocratie. Cela signifie aider les gens à s’inscrire et à voter, à dissiper la confusion sur le fonctionnement de cette élection et à prendre des mesures pour réduire les risques de violence et de troubles.

Facebook mène déjà la plus grande campagne d’information sur le vote de l’histoire américaine – dans le but d’aider 4 millions de personnes à s’inscrire puis à voter. En seulement trois jours, nous avons déjà généré près de 24 millions de clics vers les sites Web d’inscription des électeurs. Priscilla et moi avons également personnellement fait don de 300 millions de dollars à des organisations non partisanes qui soutiennent les États et les comtés locaux dans le renforcement de notre infrastructure de vote.

Aujourd’hui, nous annonçons des mesures supplémentaires que nous prenons sur Facebook pour encourager le vote, mettre en contact les gens avec des informations faisant autorité et lutter contre la désinformation. Ces changements reflètent ce que nous avons appris de notre travail électoral au cours des quatre dernières années et des conversations que nous avons eues avec des experts des droits de vote et nos auditeurs des droits civils: