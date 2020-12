Pendant ces semaines qui précèdent Noël, nous voyons diverses promotions aux mains des opérateurs. Orange offre des données illimitées, iON Mobile propose des concerts supplémentaires, Amena augmente tous ses débits de données et maintenant Lycamobile propose également des concerts supplémentaires.

L’opérateur mise sur une promotion pour tous ceux qui embauchent ou renouvellent leur tarif du 2 décembre au 31 janvier. Spécifique, deux offres arrivent avec des données supplémentaires, avec 7 et 14 Go, respectivement.

Lycamobile donne des données pour Noël

Lycamobile accueille également les offres de Noël et met ses offres sur la table. Plus précisément, en fonction du tarif contracté, Lycamobile offre 7 ou 14 Go supplémentaires. L’offre n’est pas disponible pour tous les tarifs, mais elle l’est pour une bonne partie d’entre eux.

D’une part, les utilisateurs qui souscrivent Navega M, Unlimited S ou Lyca Globe S, pourront obtenir 7 Go gratuits. Dans le cas où le tarif choisi est Navega L, Navega XL, Lyca Globe M, Lyca Globe M, Unlimited L ou Unlimited XL, Lycamobile propose 14 Go supplémentaires.

En dehors de ce tarif, les tarifs Navega XS, Unlimited XS et Lyca Globe S demeurent, et les offres sont limitées aux tarifs mentionnés ci-dessus. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’offre s’applique aux nouvelles inscriptions et aux renouvellements de contrat, valable jusqu’au 31 janvier 2021.

Via | Mobilonia

