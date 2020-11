C’est officiel, Apple a enfin présenté les premiers Mac avec Apple M1, la première puce avec laquelle il entame la transition de x86 vers son Apple Silicon intégré. Depuis sa présentation à la WWDC 2020 en juin et jusqu’à il y a quelques heures à peine, des centaines de rumeurs et des milliers de théories ont été formulées sur comment et quand ces débuts se produiraient. De certaines voix, il y a quelques mois, qui affirmaient qu’il faudrait attendre la fin de 2021 ou au début de 2022, à celles qui ont souligné que nous ne dirions pas au revoir à 2020, avec toutes les possibilités entre les deux.

Aujourd’hui, avec son événement One More Thing, Apple a mis fin aux inconnues et nous a surpris avec rien de moins que les trois premiers Mac avec Apple M1: un Mac Mini, un MacBook Air et un MacBook Pro. Un nombre plus élevé que prévu par beaucoup, et qui s’explique par l’une des déclarations les plus intéressantes que nous ayons entendues lors de l’événement, à savoir que les plans d’Apple sont d’achever cette transition dans deux ans, de sorte que d’ici la fin de 2022 (peut-être début 2023), tous les ordinateurs Apple en vente sont basés sur Apple Silicon.

Bientôt Nous parlerons plus en détail, et individuellement, des premiers Mac avec Apple M1, mais maintenant nous allons passer en revue ce qu’Apple a présenté aujourd’hui, et les spécifications de chacun de ces nouveaux appareils avec lesquels ceux de Cupertino prétendent avoir réalisé, avec MacOS Big Sur, une performance jamais vue auparavant dans un Ordinateur Apple.

Mac Mini avec Apple M1

Certaines rumeurs, et à l’approche de cette date, soulignaient que l’un des premiers Mac avec Apple M1 serait un Mac Mini et, comme nous l’avons vu dans la présentation, ils avaient raison. Le plus petit des Mac de bureau est le premier à faire le saut vers Apple Silicon.

Spécifications techniques

Processeur: Puce M1 d’Apple avec huit cœurs (quatre pour les performances et quatre pour l’efficacité); Moteur neuronal à 16 cœurs. GPU à huit cœurs. Mémoire: 8/16 concerts

Stockage: SSD 256 GB, 512 GB, 1 TB et 2 To. Connectivité: 802.11a / b / g / n / ac et hache (WiFi 6); Bluetooth 5.0; Ethernet; USB 3 Type-A (x2); Thunderbolt (x2); Audio mini-jack HDMI 2.0 et 3,5 mm. Image et son: sortie jusqu’à 6K à 60 hertz (Thunderbolt), 4K à 60 hertz (HDMI 2.0) et haut-parleur intégré. Dimensions et poids: 3,6 x 19,7 x 19,7 centimètres; 1,2 kilogrammes.

Nous parlons, comme vous pouvez le voir, que le bureau des premiers Mac avec Apple M1, dans sa configuration la plus basse (8 Go de RAM et 256 Go de mémoire SSD) est un point d’entrée assez bon marché soit vers Mac, pour ceux qui ne l’ont pas encore essayé, soit vers Apple Silicon, pour ceux qui ont déjà une expérience avec Appareils Apple et veulent tester leurs nouveaux processeurs.

Le nouveau Mac Mini avec processeur M1 sont maintenant disponibles en préachat sur le site Web d’Apple et son prix commence à partir de 799 euros pour la configuration la plus basique, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD, jusqu’à 1.949 euros pour la version haut de gamme, avec 16 gigaoctets de RAM et deux téraoctets de stockage SSD. Les premières unités commenceront à être reçues entre le 17 et le 18 novembre.

MacBook Air avec Apple M1

Si avant nous parlions du plus léger du bureau, maintenant nous allons parler de l’ordinateur portable le plus léger des Mac avec Apple M1 présenté aujourd’hui. Un ordinateur portable ultraléger qui, au fil des ans, a gagné en performances, devenant une option très équilibrée en termes de taille et de poids par rapport aux performances. Certaines améliorations qui lui ont permis de gagner du terrain, ce qui peut être augmenté avec ce saut de génération.

Spécifications techniques

Processeur: Puce M1 d’Apple avec huit cœurs (quatre pour les performances et quatre pour l’efficacité); Moteur neuronal à 16 cœurs. GPU à sept ou huit cœurs. Mémoire: 8/16 concerts

Stockage: SSD 256 GB, 512 GB, 1 TB et 2 To. Connectivité: 802.11a / b / g / n / ac et hache (WiFi 6); Bluetooth 5.0; USB Type-C (x2) et audio minijack 3,5 mm. Écran: IPS 13,3 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, 227 dpi, luminosité de 400 nits et couleur True Tone. Du son: Haut-parleurs stéréo et trois microphones; compatible avec Dolby Atmos. Batterie: 49,9 watts / heure; chargement via USB-C 30 W. Dimensions et poids: 30,41 x 21,4 x 0,41 centimètres; 1,29 kilogrammes.

Comme nous l’avions prédit il y a quelques mois, les débuts des premiers Mac avec Apple M1 ont eu un poids plume qui, cependant, rivalise en performances et en avantages avec le Mac Mini que nous venons de voir, et si les données sont confirmées Apple nous a donné lors de la présentation, représente un saut qualitatif important par rapport à la génération précédente, la dernière à avoir Intel.

Le nouveau MacBook Air avec processeur M1 sont maintenant disponibles en préachat sur le site Web d’Apple et son prix commence à partir de 1129 euros pour la configuration la plus basique, 8 Go de mémoire, 256 Go de stockage SSD et un GPU à sept cœurs, jusqu’à 2319 euros pour la version plus performante, qui a 16 Go de RAM, deux téraoctets de stockage SSD et le GPU à huit cœurs. Les premières unités commenceront à être reçues entre le 17 et le 18 novembre.

MacBook Pro avec Apple M1

Et j’ai gardé pour la fin ce que je considère comme le point fort des premiers Mac Apple M1. Le MacBook Pro, un ordinateur portable dans lequel la performance est un élément clé, quitte à assumer un poids et une taille légèrement supérieurs à ceux du MacBook Air.

Spécifications techniques

Processeur: Puce M1 d’Apple avec huit cœurs (quatre pour les performances et quatre pour l’efficacité); Moteur neuronal à 16 cœurs. GPU à huit cœurs. Mémoire: 8/16 concerts

Stockage: SSD 256 GB, 512 GB, 1 TB et 2 To. Connectivité: 802.11a / b / g / n / ac et hache (WiFi 6); Bluetooth 5.0; USB Type-C (x2) et audio minijack 3,5 mm. Écran: IPS 13,3 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, 227 dpi, luminosité de 500 nits et couleur True Tone. Batterie: 58,2 watts / heure; chargement via USB-C 30 W. Dimensions et poids: 30,41 x 21,24 x 1,56 centimètres; 1,4 kg.

Je dois avouer que, face à face avec le MacBook Air, le premier sentiment que j’ai, c’est qu’il n’y a pas de différences excessives entre les deux ordinateurs, il semble que, En ce qui concerne les ordinateurs portables, les premiers Mac avec Apple M1 ne sont pas des jumeaux, mais ils sont un peu des jumeaux. Ceci, remarquez, n’est pas une déclaration, mais plutôt une première impression qui, je le comprends, changera lorsque viendra le temps de pouvoir les mettre tous les deux face à face pour vérifier les supposées différences de performances entre eux.

Il se distingue cependant par son écran plus lumineux (500 nits par rapport à l’Air’s 400), son montage exclusivement avec le GPU à huit cœurs et sa capacité de batterie plus élevée. Une différence qui n’est pas, a priori, excessivement notable, mais qui peut se justifier si l’on considère que le prix de départ du premier MacBook Pro avec la puce Apple M1 n’est pas trop éloigné du prix de l’entrée Air. Une différence qui, j’ajoute, il est compensé par un élément qui pour moi est essentiel dans MacBook Pro: la barre tactile, La réinvention par Apple du clavier de fonction qui, je sais que ça va dans le goût, mais personnellement je pense que c’est un énorme succès.

Les nouveaux MacBook Pro 13 pouces avec processeur M1 sont maintenant disponibles en préachat sur le site Web d’Apple et son prix commence à partir de 1449 euros pour la configuration la plus basique, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage SSD, jusqu’à 2599 euros pour la version aux prestations supérieures, qui a 16 Go de RAM, deux téraoctets de stockage SSD et le GPU à huit cœurs. Les premières unités commenceront à être reçues entre le 17 et le 18 novembre.

Mac avec Apple M1: première impression

Je ne vais pas rouler, car nous allons nous plonger dans ces nouveaux Mac sous peu. Mais je dirai que, a priori, le sentiment que me procurent ces premiers Mac avec Apple M1 est positif. Évidemment, pour le moment, nous dépendons exclusivement des données que Apple nous a fournies (Sauf peut-être pour un éventuel benchmark), il peut donc être difficile de ne pas être «captivé» par la manière dont les gens de Cupertino nous vendent un changement aussi important que celui-ci. Cependant, en examinant les données et, surtout, en analysant les prix, il semble qu’Apple ait vraiment fait l’effort et fait ses devoirs avec ces premiers Mac avec Apple M1.

Il est également surprenant qu’ils aient pu gérer la production de ces premiers Mac avec Apple M1 avec une telle discrétion. Nous n’avons pas entendu de rumeurs ou de fuites selon lesquelles ils sont déjà entrés dans les chaînes de production et pourtant ils commenceront à être expédiés la semaine prochaine. Il est évident qu’Apple voulait porter un bon coup et, pour ce faire, il fallait garder les détails clés, tels que les modèles, les prix et les dates, non révélés. Et rien ne s’est mal passé, vraiment.

Peut-être parce que mon MacBook Pro est encore “jeune” et a des années à vivre, et aussi parce qu’une première génération comporte toujours certains risques, en tant qu’utilisateur Apple aujourd’hui, je n’envisage pas de faire le saut vers M1. Cependant, je dois admettre que si je dois mettre à jour mon équipement de travail, Oui, je considérerais les Mac avec Apple M1 comme une option à prendre en compte. Et ceux qui me lisent régulièrement et savent que ma relation avec Apple est une relation d’amour-haine, peuvent l’interpréter comme une reconnaissance de ce qui, au moins a priori, semble être un travail bien fait.

Plus d’informations: Apple