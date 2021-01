Je sais que je commente beaucoup d’habitude là-dessus, mais chaque jour je vois clairement qu’il y a deux Apple, l’une que j’aime, l’autre … eh bien je comprends que ça doit exister, mais personnellement cela semblerait phénoménal si ce n’était pas comme ça. Et en voyant cette nouvelle je ne peux m’empêcher de me réjouir, car c’est justement l’un de ceux qui parlent d’Apple que j’aime, celui qui fait de moi un client de Cupertino depuis de nombreuses années maintenant et que je considère continuer à l’être à l’avenir .

La charge sans fil par induction n’est pas quelque chose de nouveau pour Apple, en fait, la société travaille sur cette technologie au moins depuis le début de 2016, lorsqu’elle a commencé à déposer des brevets à cet égard, et comme nous le savons aujourd’hui de Patently Apple, nous pourrions être surpris bientôt ajout d’une fonction de charge par induction aux MacBook et iPad. Mais non, je ne veux pas dire que les deux appareils vont pouvoir se recharger en utilisant cette technologie (ce qui aurait également du sens), mais que assumerait le rôle de porteurs.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur l’image, extraite de l’un des brevets déposés par Apple, la surface de chaque côté du pavé tactile deviendrait une zone de chargement qui pourraient utiliser à la fois l’iPhone et l’Apple Watch, permettant ainsi que lorsque nous utilisons l’ordinateur, qui sont les moments où nous sommes le moins susceptibles d’utiliser d’autres appareils, ils puissent être rechargés sans avoir à utiliser de câbles.

La stratégie proposée par Apple semble être Intégrez des bobines de charge inductive soigneusement placées dans chaque appareil mobile Apple. Par exemple, le brevet explique comment les bobines peuvent être placées le long de l’avant et de l’arrière d’un iPad, ce qui lui permet de se charger sans fil d’un côté tout en transmettant la charge à un autre appareil de l’autre côté. En conséquence, le système proposé est hautement interchangeable, avec un grand nombre de combinaisons possibles de dispositifs et d’emplacements. C’est-à-dire, des chaînes de charge pourraient être établies, dans lequel un appareil est à la fois chargé et chargeur.

En outre, cela ouvre la porte à certaines fonctions contrôlées par logiciel cela peut rendre la connexion beaucoup plus intelligente et, par conséquent, simultanément avec la charge, d’autres opérations sont effectuées. Par exemple, en mettant l’iPhone en charge sur le MacBook, le vidage et la sauvegarde des dernières photos prises avec l’iPhone depuis la dernière connexion peuvent être démarrés automatiquement. Les interactions entre les différents composants de l’écosystème Apple peuvent profiter pleinement de ces nouvelles fonctionnalités de charge.

Le brevet implique que ce système d’alignement magnétique pourrait être utilisé sur n’importe lequel de vos appareils portables pour offrir une meilleure expérience lors de la charge sans fil, et certainement il serait logique d’étendre ‌MagSafe‌ ou un système similaire MagSafe à plus d’appareils pour prendre en charge cet écosystème d’appareils. Et est-ce qu’on se souvient que, pour l’instant, MagSafe n’est disponible, pour l’instant, que sur l’iPhone 12 … verrons-nous des nouvelles à ce sujet en 2021?