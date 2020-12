Pouvez-vous imaginer un MacBook noir mat? Bien que ces derniers temps, on parle beaucoup des “tripes” des nouveaux Mac, principalement en raison du lancement de leurs premiers ordinateurs avec le processeur M1, il ne faut pas oublier que nous parlons d’une entreprise qui, toujours, s’est également concentré sur l’esthétique de ses créations, et un MacBook noir mat conviendrait parfaitement à cet aspect d’entre eux. Et sur le plan personnel, cela ne fait pas de mal d’admettre que l’idée d’un ordinateur portable noir mat me semble la plus attrayante.

Nous parlons d’Apple, il est donc évident que la société n’a pas dit un mot sur un MacBook noir mat. Cependant, comme on peut le lire dans MacRumors, ceux de Cupertino ont enregistré un brevet, avec le nom «Pièce anodisée avec aspect noir mat». En soi, cela semble déjà être un brevet visant l’extérieur de ses appareils, ce qui devient encore plus clair quand on y lit que cette finition peut être utilisée sur une variété de métaux et d’alliages métalliques, y compris l’aluminium, le titane et l’acier.

Un aspect très intéressant du brevet est que, comme vous pouvez le déduire de ce que j’ai déjà dit, nous ne parlons pas d’un matériau qui, en raison de ses propriétés, ne réfléchit pas la lumière. À sa place, on parle d’un matériau capable d’absorber la lumière et de ne pas la refléter. Pour obtenir cet effet, la couche de ce matériau est poreuse, et c’est précisément dans ces pores que la lumière est absorbée qui, dans d’autres circonstances, serait réfléchie par la surface. Ainsi, il serait possible d’avoir un MacBook noir mat, sans qu’Apple ne doive renoncer à utiliser ses matériaux préférés pour ses appareils.

Bien que par ignorance cela puisse ne pas sembler si complexe, la vérité est que, obtenir une surface noire non réfléchissante a de grandes difficultéset il y a déjà plusieurs efforts à faire à cet égard. Le plus connu est sans aucun doute le Vantablack, un matériau présenté en 2014 qui ne reflétait que 0,035% de la lumière visible, un nombre qui a encore diminué avec sa première et sa deuxième révision. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le résultat de l’application de Vantablack sur une BMW X6

Avec du matériel exclusif Apple, en théorie il serait possible de créer un MacBook noir mat qui ressemble à la BMW dans la vidéo, mais c’est un matériau qui pourrait également être appliqué à d’autres appareils, tels que l’iPhone et l’iPad. Il y a aussi la possibilité de l’utiliser dans vos systèmes de bureau mais, à cet égard, la vérité est qu’il ne pourrait me convenir que dans un Mac Pro, je ne le vois ni dans Mac Mini ni dans iMac, bien que ces derniers soient plus iconique et pourrait avoir du sens. Mais, sans aucun doute, là où je trouve le plus de sens, c’est un MacBook noir mat qui, s’il était vrai, absorberait sûrement non seulement la lumière, mais aussi de nombreux regards.

Image: Colorware