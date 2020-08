Apple a ajouté de nouvelles configurations à sa gamme de MacBook Pro 13 pouces remis à neuf, ce qui signifie que vous pouvez désormais l’acheter avec un processeur Intel de 10e génération.

Tel que rapporté par MacRumors:

Cette semaine, Apple a commencé à vendre pour la première fois des modèles de MacBook Pro 13 pouces reconditionnés certifiés avec des processeurs Intel de 10e génération, quelques semaines après la disponibilité des modèles de 8e génération remis à neuf.

Il y a quelques semaines à peine, Apple a ajouté le MacBook Pro 13 pouces à son site Web rénové aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les prix commencent à seulement 1099 $, ce qui signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 200 $ sur un MacBook qui a la garantie d’avoir moins de trois mois.

Non seulement cela, mais le MacBook est également livré avec une garantie d’un an, une livraison gratuite et des retours gratuits. Tous les produits Apple reconditionnés subissent des tests fonctionnels, reçoivent des pièces Apple de remplacement authentiques et un nettoyage en profondeur. Il sera également livré avec une toute nouvelle boîte et tous les accessoires et câbles habituels.

MacBook Pro 13 pouces remis à neuf à partir de 1099 $

Les nouveaux modèles ajoutés sont les modèles Core i5 à 2,0 GHz et i7 à 2,3 GHz, avec des économies de 15% sur le prix standard. Comme mentionné, étant donné qu’un modèle remis à neuf à ce stade n’aura pas plus de trois mois (il n’a été annoncé qu’en mai), il s’agit d’une offre vraiment fantastique sur le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple.

Un mot d’avertissement, cependant. Apple a annoncé le retour à Apple Silicon à la WWDC et a promis au moins un Apple Silicon Mac d’ici la fin de 2020. Les rumeurs suggèrent qu’il s’agira probablement d’un MacBook Pro 13 pouces. Alors que le modèle actuel est le meilleur MacBook Pro 13 pouces basé sur Intel jamais conçu, une version Apple en silicone est presque certainement en route dans les quatre prochains mois.

