Le célèbre pokémon de type combattant accueille les journées communautaires de 2021.

Vient un nouveau Journée communautaire de Pokemon aller et, comme le veut la tradition dans le jeu mobile, nous aurons l’opportunité de capturer un pokémon spécifique et le faire évoluer pour obtenir un coup spécial. Cette fois c’est Machop le protagoniste de l’événement qui se déroule aujourd’hui, 16 janvier.

La première chose que vous devez savoir sur l’événement est sa programme. L’événement sera actif à partir de 11 h 00 à 17 h 00 heure locale. Comme lors des événements précédents, pendant ces six heures Le Pokémon principal de l’événement apparaîtra plus fréquemment, avec une plus grande chance d’obtenir une créature variocolor et des missions spécifiques liées à la journée communautaire.

Tous ceux qui parviennent à faire évoluer un Machop en un Machamp ils obtiendront le mouvement exclusif de l’événement, Vengeance. Il est bon de savoir que les joueurs auront jusqu’à 19h00 heures locales pour faire évoluer leur Machamp et que la quantité de bonbons dont ils auront besoin est de 25 pour obtenir un Machoke et, plus tard, de 100 autres pour faire évoluer ce Machoke en Machamp.

Enfin, dans le magasin, il y aura également un vente spéciale pour l’événement. D’une part, le Pack journée communautaire Au prix de 1280 pièces avec un MT d’élite d’attaque chargé, quatre encens, quatre morceaux étoiles et 30 balles ultra. le mission spéciale d’histoire de recherche “Tout droit vers le haut Machop!” qu’il peut être acheté pour un dollar ou son équivalent en monnaie locale; Tous ceux qui ont acheté un billet pour l’événement Pokémon Go Tour avant le 14 janvier 2021 recevront gratuitement ce récit de recherche.

Nous vous rappelons que les joueurs de Pokémon Go peuvent déjà habiller leurs baskets avec des vêtements Gucci dans certaines villes, les rues seront également remplies d’entraîneurs de PNJ en hommage à Pokémon Rouge et Vert.

