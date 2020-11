On s’y attendait, mais après la présentation des nouveaux Mac avec la puce Apple Silicon M1, la société a également confirmé que macOS Big Sur serait accessible à tous aujourd’hui. Confirmant son calendrier, Apple a publié la nouvelle version de son système d’exploitation de bureau via le Mac App Store pour tous ces utilisateurs veulent l’installer sur leur Mac.

Comme d’habitude avec Apple, la liste des appareils pris en charge est assez longue et, à part certains ordinateurs plus anciens, la plupart des Mac sont compatibles avec la nouvelle version du système d’exploitation de bureau, macOS Big Sur, y compris certains modèles avec plus de sept ans de retard, comme le MacBook Air ou le MacBook Pro à partir de 2013.

Appareils compatibles MacOS Big Sur

MacBook, modèle 2015 ou version ultérieure Modèle MacBook Air 2013 et version ultérieure Modèle MacBook Pro fin 2013 et version ultérieure Modèle Mac mini 2014 à partir de 2014 ou version ultérieure iMac 2014 ou version ultérieure iMac Pro 2017 Mac Pro 2013 et 2019

Bien que les dernières versions bêta et le RC de macOS Big Sur étaient déjà assez stables, assurez-vous que tous vos logiciels sont compatibles avant de mettre à jour, puisque la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple inclut certaines modifications qui peuvent entrer en conflit avec la compatibilité de certaines applications tierces, provoquant des problèmes de stabilité ou empêchant directement son fonctionnement.

Rappelez-vous également qu’avant d’installer une nouvelle version d’un système d’exploitation, vous devez effectuer une sauvegarde de votre Mac en cas d’échec ou d’erreur lors de l’installation, il sera beaucoup plus facile de revenir à l’état précédent ou de récupérer les fichiers. Vous pouvez soit sauvegarder votre Mac avant d’installer macOS Big Sur via Time Machine, soit, si vous souhaitez le tester avant de l’installer sur votre système principal, installer cette mise à jour sur une partition distincte de votre système.

macOS Big Sur inclut de nouvelles fonctionnalités et une refonte complète de l’interface utilisateur, plus moderne et avec des éléments de conception iOS, avec un changement dans les icônes du système et le fonctionnement du centre de notification, entre autres.

L’article macOS Big Sur est désormais accessible à tous a été publié en Hypertext.