Qui d’autre et qui a fait des mots croisés et s’est auto-défini à un moment donné de sa vie. Nous avons tous fait de longs voyages pour nous divertir, ou nous avons attendu si longtemps qu’on aurait aimé pouvoir les couper le plus possible. Le vide dans le papier est maintenant comblé par le mobile d’une certaine manière et ce sont leurs jeux qui font passer le temps.

Surtout si ce sont des jeux comme Pixels fous, un titre avec des règles si simples que nous pouvons les apprendre en une minute et qui devient de plus en plus difficile à mesure que nous terminons les niveaux et progressons. De plus, de par son approche, il rappelle puissamment les puzzles de sudoku très appréciés, c’est pourquoi il peut gagner des adeptes parmi les fans les plus fervents de ce dernier.

Pour peindre des pixels

Le fonctionnement de Mad Pixels est, comme nous l’avons déjà dit, extrêmement facile à apprendre et pourtant très addictif. Nous avons devant nous une planche de 10×10 carrés (au moins dans la version simple) et nous devons peindre des secteurs en fonction de ce que la planche elle-même nous dit. Cela peut être appris rapidement dans le tutoriel qui nous présente le jeu, bien sûr.

Une fois que nous jouons, nous devons partir décider des zones du tableau à colorier et des zones du tableau à laisser en blanc basé sur les indications de chacune des lignes et colonnes. Ceux-ci nous indiqueront combien de blocs nous devons placer, l’ordre et le nombre de carrés qu’ils occuperont. Le reste est à nous de faire nos suppositions pour ne pas faire d’erreurs et perdre des vies qui nous obligent à recommencer.

Facile à apprendre, facile à devenir accro

A notre disposition nous aurons d’ailleurs, X que nous pouvons placer partout où nous pensons que nous n’avons pas à remplir, de la même manière que dans le dragueur de mines le plus classique, nous pourrions marquer les boîtes suspectes avec des drapeaux et ainsi nous aider dans les calculs. Un jeu divertissant qui, cependant, il vaut mieux supprimer la musique avant de devenir fou. Ce dernier n’est qu’une recommandation.

Dans Mad Pixels, nous aurons également différents niveaux de difficulté et la capacité de jouer à des jeux compétitifs contre d’autres utilisateurs en ligne. Tout cela pour compléter planche après planche et ainsi peindre une image beaucoup plus grande qui sera complétée une fois chaque tour terminé. Sans aucun doute, un jeu très bien conçu qui nous aidera à tuer ces moments libres parmi d’autres tâches. D’autant que nous pouvons sortir du jeu quand nous le voulons et revenir, reprendre là où nous allions.

Mad Pixels – Puzzles multijoueurs Nonogram

