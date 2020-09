La NFL non mais le Madden Oui. Colin Kaepernick Il est de retour dans le jeu vidéo de football quatre ans après avoir été joueur autonome, à la suite du veto qu’il avait sur les manifestations contre le racisme que le quart-arrière a exercées.

Par une déclaration, EA Sports accueilli Colin Kaepernick au Madden NFL comme le meilleur quart-arrière de l’agence libre. Sa cote de 81 le place 15e sur tous les quarts du match. Ils sont 111.

Bienvenue, Kap! pic.twitter.com/fmq6SkMAVf – Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) 8 septembre 2020

« Colin Kaepernick Il est l’un des meilleurs agents libres du football et un quart-arrière de premier plan. Sachant que nos expériences EA SPORTS sont des plates-formes pour les joueurs à créer, nous voulons créer Madden NFL un endroit qui reflète la position et le talent de Colin, le qualifie de quart-arrière partant et permet à nos fans d’exprimer leurs espoirs pour l’avenir du football », indique le communiqué d’EA Sports.

EA Sports a promu la lutte contre le racisme depuis ses plateformes. Tous les deux dans Madden comme dans FIFA, leurs deux meilleurs jeux vidéo sportifs, ils ont rejoint le ‘Les vies noires comptent«Depuis le meurtre brutal de George Floyd.

L’histoire de la protestation de Colin Kaepernick qui lui a coûté sa carrière dans la NFL

Pourquoi Colin Kaepernick n’était-il pas au Madden?

Était en 2016 quand Colin Kaepernick est devenu un agent libre après avoir mis fin à son contrat avec les 49ers de San Francisco. Selon les informations de EA Sports, ne fait plus partie du contrat de licence de groupe, qui est négocié par le biais de la NFL Players Association.

C’est pour ça que Kaepernick n’apparaissait pas dans le Madden 18, ni dans le Madden 19 et ni dans le Madden 20car EA Sports n’avait pas les droits d’image du quart-arrière qui a mené les 49ers à un Super Bowl.

Cependant avant le lancement du Madden 21, le personnel de EA Sports Il a approché Colin Kaepernick pour négocier les droits d’image afin qu’il puisse réapparaître dans le jeu vidéo. Le quart-arrière a été très précis dans la façon dont il voulait être représenté.

Kaepernick Elle a demandé à apparaître avec un afro, modifiant ainsi sa dernière apparition où elle est sortie avec des tresses. Il a également demandé qu’à chacune de ses festivités il fasse le signe de «Black Power«, Tout comme il l’a fait lors des derniers matchs qu’il a disputés dans la NFL.

Lorsque vous marquez un touché avec Colin Kaepernick dans # Madden21 et que vous choisissez la célébration «signature», Kap brandit le poing Black Power. pic.twitter.com/rclVIFjXze – Jordan Heck (@JordanHeckFF) 8 septembre 2020

Quand puis-je voir Kaepernick au Madden 21?

Si vous faites partie des fans qui ont déjà acheté le Madden 21, où Lamar Jackson fait la couverture, à partir de cette mise à jour du mardi 8 septembre, Colin Kaepernick apparaîtra dans l’agence libre de la NFL.

Colin Kaepernick, qui aura sa série sur Netflix et ici on vous laisse les détails, il réapparaîtra dans le Madden 21 après quatre ans d’absence. Son niveau maximum l’a atteint à l’anniversaire Madden 25 avec un score de 89 qu’il a maintenu dans le Madden 15. Plus tard dans le Madden 16 est tombé à 81 et dans le Madden 17 à 79.