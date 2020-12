Nous passons en revue les magasins qui vous permettent d’acheter les nouvelles consoles Microsoft avec leurs jeux de lancement.

Par Roberto Pineda / Mis à jour décembre 2, 2020, 17:23 396 commentaires

Actualisation: Xtralife a sorti de nouvelles unités Xbox Series S, également disponibles dans le Microsoft Store.

Nouvelles originales: La Xbox Series X et la Xbox Series S sortent aujourd’hui dans les magasins du monde entier, mais après une campagne éphémère de réservations, le modèle le plus puissant de cette nouvelle génération de consoles a été épuisé dans la plupart des magasins. À quoi peut-on s’attendre le jour de son lancement? De nouvelles unités Xbox Series X ont été lancées, donc si vous ne l’avez pas encore achetée, c’est votre chance. C’est le modèle le plus puissant avec 12 TFlops de puissance graphique et 1 To de stockage SSD.

Moins de problèmes que vous aurez à acheter la Xbox Series S, le modèle le plus économique, qui est livré sans lecteur, 4 TFlops et un SSD de 512 Go. Les deux consoles prennent en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Leurs prix sont de 299 et 499 euros. Où les acheter? Voici une liste de magasins où vous pouvez tenter votre chance, puisque les consoles volent depuis les entrepôts.

Réservez la Xbox Series X et la Xbox Series S en Espagne

Xtralife:

Amazon Espagne:

GAME Espagne:

Mediamarkt:

Le Corte Ingles:

Jeux de lancement Xbox Series X

Comme il est évident, nous ne pouvons penser à aucun moyen de sortir une toute nouvelle console qui ne soit pas avec les jeux vidéo qui l’accompagnent lors de son lancement. Une option intéressante serait de le faire avec le Assassin’s Creed Valhalla attendu – dans les jeux 3D auxquels nous avons déjà joué et nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet – ou Yakuza Like a Dragon, qui nous offrira la partie la plus folle de la saga que nous puissions imaginer. Vous pouvez les obtenir dans les magasins suivants.

Call of Duty Black Ops: Guerre froide

Des milliers de jeux dans le même écosystème

Microsoft est très clair sur le fait que l’endroit où vous jouez n’a pas d’importance; les deux consoles auront des milliers de titres Xbox, Xbox 360 et Xbox One disponibles dès le premier jour grâce à la rétrocompatibilité. De plus, Xbox Game Pass Ultimate – qui inclut les avantages du Xbox Live Gold – offre la possibilité de télécharger plus de 200 jeux vidéo instantanément par 12,99 € par mois.

Comme si cela ne suffisait pas, le service apporte également Cloud Gaming (Project xCloud), qui vous permet de profiter de jusqu’à 150 jeux en streaming sur n’importe quel appareil Android. Vous pouvez consulter le catalogue complet via le lien suivant. Alors nous vous laissons un petit échantillon de tout ce que vous pouvez trouver au service des étoiles du Redmond.

En savoir plus sur: Xbox Series S, Xbox Series X, Video Game Stores, Games, Microsoft et Xbox Game Pass Ultimate.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');